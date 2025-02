Ausencias anunciadas en la Asamblea Legislativa: un Congreso con bancas vacías para el discurso de Javier Milei

El próximo sábado 1 de marzo, la Asamblea Legislativa que inaugura el año parlamentario en Argentina podría desarrollarse en un contexto atípico: un recinto con una asistencia menor a la habitual. Diversos bloques legislativos decidieron no asistir o enviar delegaciones reducidas al Congreso, en respuesta a la gestión y el estilo de comunicación del presidente Javier Milei.

Según Infobae, la ausencia más significativa confirmada hasta el momento es la de los senadores de Unión por la Patria, quienes decidieron no participar en la apertura de sesiones.

Su presidente de bloque, José Mayans, justificó la decisión señalando que «el mandatario nos trata muy mal, miente y ya sabemos lo que ha pasado en un año de Gobierno«. Esto implica que 34 bancas del Senado quedarán vacías.

En la Cámara de Diputados, el bloque de Unión por la Patria, compuesto por 98 legisladores, todavía debate su postura. Mientras algunos ya manifestaron su intención de ausentarse, otros consideran enviar una delegación simbólica. «La definición final se tomará mañana, pero lo más probable es que no vayamos o que sea un grupo muy reducido», reveló un diputado de la oposición.

Si esta tendencia se confirma, el hemiciclo podría registrar hasta 60 bancas vacías, una cifra que equivale a la representación combinada del PRO y la UCR.

Otros bloques también evalúan su participación en la Asamblea Legislativa

Otros bloques también evalúan su participación. La Izquierda aún no definió su postura, lo que podría sumar cinco bancas más a las ausencias. Mientras tanto, Democracia para Siempre ha optado por una presencia reducida.

Según fuentes del bloque, solo asistirá su presidente, Pablo Juliano, junto a algunos legisladores del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), dejando al menos ocho lugares vacíos.

El senador y presidente de la UCR, Martín Lousteau, también anunció su ausencia, en rechazo a las medidas adoptadas por el Gobierno. “El sábado no voy a ir a la apertura de sesiones, no voy a avalar con mi presencia las cosas que acaba de hacer el presidente porque no lo avalo para nada, ya fui dos veces y lo que hacen es montar un mecanismo de barras en los balcones, de no dejar que entre el periodismo, de agresión permanente y de utilización de las cámaras como les plazca, eso ya lo hacía el kirchnerismo y lo viví varias veces”, sostuvo al medio.

Encuentro Federal, por su parte, registrará bajas debido a compromisos previos. Los legisladores santafesinos Esteban Paulón y Mónica Fein se encontrarán en Uruguay, mientras que otros miembros del bloque reconsideran su asistencia en respuesta a la decisión presidencial de designar jueces de la Corte Suprema por decreto, una medida que ha generado fuerte controversia.