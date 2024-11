Avanzan con la protección legislativa del Parque Jaime De Nevares: cuándo sale el despacho

Los proyectos de protección del Parque Jaime De Nevares para evitar un remate exprés y urbanización se abordarán hoy en la comisión de Obras Públicas del Deliberante de Neuquén. Son dos iniciativas del MPN y la primera establecerá la creación del Parque Jaime De Nevares, que hasta ahora solo figura en un convenio como un espacio en préstamo de Nación y que tiene «uso carcelario» según el plan urbano ambiental de la ciudad.

Los proyectos del oficialismo ingresaron el 7 de noviembre, en una sesión en la que se aprobó el repudio de las acciones tendientes al remate del espacio conocido como Parque Jaime De Nevares y la ex U9. Si consigue las firmas para un despacho, se podrá tratar en la sesión del 28 de noviembre.

Las iniciativas se analizaron en la comisión de Obras Públicas la semana pasada y se espera que hoy se avance hacia un despacho. La comisión está citada a las 9, presidida por el concejal Joaquín Eguía (Hacemos Neuquén), con la secretaría de Atilio Sguazzini (MPN).

El primer proyecto crea el Parque Jaime De Nevares, el sector extramuros que fue inaugurado con el nombre del ex Obispo de la diócesis de Neuquén. En los papeles, no tiene nombre y se indicó que será el área comprendida por «las manzanas 3, 4, 5 y 7» de la mensura particular «de unificación y fraccionamiento norte del lote 1 y 2 quinta 45″.

El lugar, de unas 4.7 hectáreas parquizadas e iluminadas por el municipio desde la pandemia, era conocida como «la parte de atrás de la cárcel», que fue subdividida en 2019.

La fracción del terreno que quedó hacia Entre Ríos, con la vieja cárcel y sus pabellones, los edificios internos y el imponente y centenario muro de seguridad se canjeó a la Nación por la cárcel de Senillosa, en un proceso que no terminó de inscribirse en la Escribanía de la Nación y que está en pleno abordaje desde que la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE), sacó la totalidad del predio (sin el fraccionamiento) en la subasta nacional de tierras consideradas «ociosas».

El proyecto del MPN crea el Parque Jaime De Nevares y le otorga la categoría de área urbana protegida. La condición de protección, no permite que se modifique su uso actual (recreativo y cultural) sin una previa audiencia pública.

El segundo proyecto, también del oficialismo, reforzará que los sectores en la ciudad a los que se les otorgue el estatus de «áreas urbanas protegidas», sólo podrán ser dispuestas para otro fin, si se hace una audiencia pública.

Según el intendente Mariano Gaido, todo el lugar fue entregado cuando Nación hizo la permuta con la provincia por la cárcel de Senillosa para sacar del área céntrica, el lugar de detención federal, en tanto respaldó las acciones de «debe y haber» que inició el gobierno de Rolando Figueroa con la administración de Javier Milei para encauzar y consolidar el canje «por la totalidad» iniciado en 2019.

Mientras se desarrollan esas negociaciones, el Ejecutivo inició la campaña de defensa del Parque Jaime De Nevares, como una zona no urbanizable y de consolidación de identidad urbana recreativa, cultural, de integración societaria y de promoción de derechos.

Se conformó la comisión para actualizar el código tributario

El análisis del código contravencional de la ciudad no inició su tarea, aunque en la última sesión se definió la comisión que tendrá a cargo la labor. El actual código tiene más de 10 años y requiere modernización y subsanar cambios constantes que se introdujeron en la modalidad de cobro de multas y procesos de infracciones municipales, según se detectó durante la selección de las nuevas autoridades de los juzgados 1 y 2 de Faltas de la ciudad.

En la última sesión se definió que la comisión estará compuesta por las concejalas y concejales que integran la comisión de Legislación, más un representante del Ejecutivo en las áreas de Inspección y control (bromatológica, comercial y vial) además de representantes de los tribunales municipales de faltas.

El proceso de elaboración de un nuevo código, podría finalizar recién en 2025, dado el cronograma de sesiones del Deliberante, que cesa en la primera quincena de diciembre.