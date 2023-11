Balotaje: «No hay fraude, las elecciones son serias», dijo la jueza Servini y descartó denuncias de Milei

Servini: "No hay fraude, es un sistema muy confiable". Foto Archivo.

En la antesala de la 32° elección que supervisa como jueza federal con competencia electoral en la Ciudad de Buenos Aires, María Servini, a punto de cumplir 87 años, defendió la integridad del sistema electoral en vísperas al balotaje. A pesar de las preocupaciones expresadas por La Libertad Avanza (LLA) y las declaraciones de Javier Milei sobre la posibilidad de fraude, la magistrada asegura que «en la Argentina no se puede decir que hay posibilidad de fraude, son elecciones serias».

En una entrevista exclusiva con LA NACIÓN, la jueza federal expresó su confianza en la seguridad del sistema, destacando la responsabilidad de los jueces y la imposibilidad de un fraude generalizado. «Puede que haya en alguna provincia o que en alguna mesa nos pase que los fiscales se vendan, pero más de una o dos no puede haber. No cambian una elección. No hay fraude«, enfatizó.

La jueza, que trabajó incansablemente para garantizar la transparencia de las elecciones, destacó la conexión constante entre los 24 jueces federales con competencia electoral, quienes tienen como tarea prevenir y abordar cualquier problema que pueda surgir durante el proceso electoral.

Al abordar la posibilidad de fraude, Servini subrayó que la Argentina cuenta con un sistema muy confiable y seguro, según han reconocido autoridades internacionales en el tema. Aunque reconoce la posibilidad de ciertas alteraciones en alguna urna, destaca que estas serían excepciones y no la norma.

En cuanto a la fiscalización, la jueza reconoce que, si bien puede haber casos aislados de alteraciones, la colaboración con las autoridades de mesa hace que sea difícil que estas afecten significativamente el resultado.

Sobre la propuesta de probar la boleta única de papel, Servini se mostró abierta a la posibilidad y compara la experiencia con la prueba de urnas en las PASO, aunque enfatizó en la importancia de evaluar los resultados antes de implementar cambios significativos en el proceso electoral.

En cuanto al feriado del lunes posterior a las elecciones, la jueza manifestó que el gobierno nacional debería haber considerado cambiar la fecha para evitar el ausentismo de autoridades de mesa, una preocupación que ella comparte y aborda activamente en cada una de las elecciones.

La magistrada también abordó las preocupaciones planteadas por La Libertad Avanza (LLA), destacando que en la Ciudad de Buenos Aires, donde ella tiene jurisdicción, no teme que se nieguen a aceptar los resultados electorales, ya que se cuenta con mecanismos para validar y garantizar la transparencia del proceso.

En relación con la entrega reducida de boletas por parte de LLA, Servini aclaró que «esa pregunta debería dirigirse al propio partido» y aseguró que se tomarán medidas para garantizar que no haya inconvenientes en la oferta de boletas durante las elecciones.

Por último, la jueza elogió el desempeño de la Dirección Nacional Electoral (DINE) y la Policía de la Ciudad, reconociendo su cooperación y solución eficiente de los problemas planteados.

