Crecen las protestas en el hospital de Bariloche por salarios bajos y falta de insumos

El complejo momento que atraviesa el sistema de salud en Río Negro con las denuncias repetidas por falta de personal, de insumos y por la parálisis de la paritaria salarial fue expuesto hoy en Bariloche por los cuatro gremios con presencia en el hospital local, que difundieron un duro pronunciamiento conjunto para exigir soluciones al gobierno provincial.

Anticiparon que para mañana está prevista la presencia en Bariloche del ministro de Salud Demetrio Thalasselis y los trabajadores esperan entregarle en mano el documento con los reclamos y exigir respuestas del funcionario.

La protesta de hoy tuvo participación de ATE, de UPCN, el gremio Asspur y la Asociación de Técnicos y Profesionales del hospital. También se sumaron a la convocatoria realizada en hall de ingreso varios representantes de Unter y de organizaciones de jubilados.

El principal reclamo tuvo epicentro en los salarios, y los gremios subrayaron que “no se puede vivir” con un ingreso que no cubre la canasta familiar. Se quejaron del “congelamiento” de haberes impuesto por el gobierno de Alberto Weretilneck y dijeron que “0% de aumento no es una oferta”, en referencia al fracaso de la última paritaria.

Refirieron también que las bajas remuneraciones “desincentivan el ingreso de nuevos profesionales e imponen una sobrecarga al personal actual”.

La nota pública de los gremios hizo también hincapié en las “deficiencias edilicias que ponen en riesgo a trabajadores y pacientes”. Denunciaron problemas de calefacción, ascensores fuera de servicio, cortes de agua y presencia de “plagas”, como cucarachas y roedores.

Los trabajadores denunciaron el congelamiento de salarios y las falencias edilicias. (Alfredo Leiva)

Señalaron la necesidad de que el gobierno rionegrino garantice “condiciones laborales dignas y un sistema de salud eficiente para brindar un servicio de calidad”.

Crisis general

Egar Actis, secretario adjunto de ATE Bariloche, comparó la situación de la salud rionegrina con la que atraviesa la salud a nivel nacional y el conflicto en el hospital Garrahan. “Claro que hay puntos de contacto, hay un factor común en la política de desguazar y destruir la salud pública”.

Agregó que “el desfinanciamiento desde Nación se traduce en la falta de vacunas, de anticonceptivos y en medicamentos para pacientes crónicos”, que repercuten en Bariloche y en toda la provincia.

Una jubilada docente, Marcela Cano, expresó su apoyo a los trabajadores y pidió no resignarse a que haya “solo educación o salud para los pobres, y el resto que vayan a la salud privada. Eso tiene que ver con un proyecto de país”. Insistió en que “la salud pública no es esto, es otra cosa”.

Otra dirigente de ATE graficó las carencias del hospital al decir que hay equipamiento roto que no se repone, que faltan reactivos para realizar pruebas básicas de laboratorio y contó la historia de un hombre que se presentó a las 12 de la noche para conseguir a la mañana siguiente un turno para ecografía, “pero entregan solo 30 turnos y tenía el número 32”, con lo cual no pudo realizarse el estudio. Dijo que esas historias se repiten todos los días y son un reflejo del deterioro.