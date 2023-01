Bariloche no encuentra un sitio de disposición final para sus residuos

Tras un exhaustivo análisis, el gobierno de Gustavo Gennuso descartó que haya algún lugar apto en el ejido municipal que pueda funcionar como sitio de disposición final de residuos y aspira a que el gobierno provincial avance en un vertedero regional.

A fines de diciembre, los concejales aprobaron la ordenanza que establece el cierre definitivo del basural a cielo abierto de Bariloche. La fecha límite es el 4 de diciembre de este año.

“Es el camino que veníamos recorriendo, pero no se llega mágicamente. Es un proceso técnicamente complejo y, sobre todo, muy costoso”, admitió la jefa de Gabinete de Bariloche, Marcela González Abdala.

A fines de octubre, el intendente cambió de opinión y anunció el traslado de la disposición final de la basura a un predio del otro lado de la Circunvalación de Bariloche. Pero esto ya fue descartado tras un informe geológico. Por eso, apuntan a que el tratamiento de residuos y el reciclado continúe en el lugar actual.

De acuerdo a los plazos que establece la ordenanza, el Ejecutivo debe presentar un informe al Concejo Municipal con un listado de lugares alternativos a donde se pueda trasladar el vertedero. “Dentro del ejido no hay un solo lugar. Habíamos empezado a explorar uno, pero no es viable. Según un informe que elaboró el geólogo Carlos Beros, sería viable solo por dos dos o tres años. Entonces, no justifica el gasto cuando en un tiempo, estaríamos en la misma situación que ahora y generaríamos un nuevo pasivo ambiental”, argumentó González Abdala.

El intendente ya anunció que interrumpirá el receso del Concejo Municipal para pedir una sesión extraordinaria a fin de tratar una licitación que permita avanzar hacia el cierre del vertedero a cielo abierto. ¿Cómo se lograría si es que no se encuentra un lugar? González Abdala explicó que la intención es avanzar hacia un saneamiento del actual basural.

El basural a cielo abierto de Bariloche tiene fecha límite. Foto: Chino Leiva

“Apuntamos a un relleno sanitario en lo que hoy hay y a la construcción de una nueva celda. De modo que ya sería técnicamente un vertedero a cielo abierto porque se le daría otro tratamiento. Lo que tenemos hoy no estará más. Mientras tanto, caminamos hacia el vertedero regional que no se resuelve de la noche a la mañana”, sostuvo.

Dijo que también elevarán al Concejo Municipal un informe respecto a tres posibles lugares donde emplazar el sitio de disposición final a futuro en la zona cercana a Pilcaniyeu.

Respecto al saneamiento del manto con relleno sanitario, la funcionaria explicó que “la remediación es de un costo tan elevado que es inviable hacerla para el municipio. Calculamos que implicaría el traslado de más de 30.000 bateas de basura. Por eso, no haremos remediación sino saneamiento. La celda es como una pileta con una membrana que se va rellenando con basura y se tapa. De esta forma, no queda la basura a cielo abierto”.

En relación a la urgencia de los plazos, González Abdala resaltó el tiempo que lleva una licitación. “En primer lugar, se requiere un tratamiento por parte del Concejo Municipal; después habrá que ver si hay oferentes y adjudicarla. Para llegar a diciembre, hay que apurarlo. Si esperamos a que el Concejo sesione en marzo, se nos va el tiempo y no llegaremos”, manifestó.