Gennuso quiere apurar la licitación para el cierre del basural de Bariloche

Durante el receso del Concejo Municipal, el intendente Gustavo Gennuso pedirá una sesión extraordinaria para tratar un proyecto de licitación vinculado al cierre del basural al sur de Bariloche que deberá concretarse antes del 4 de diciembre próximo.

«La licitación ya la tenemos y hay que avanzar si queremos cumplir con los plazos. Por eso, haremos un llamado de sesión extraordinaria. Si no, no se podrá cumplir con los plazos previstos. Ya está vigente la ordenanza de cierre y hay que trabajar ya en una nueva celda», advirtió Gennuso esta mañana durante la inauguración de un nuevo espacio de comercialización en el Puerto San Carlos, al tiempo que insistió en que el cierre del basural «lleva tiempo, no lo podés hacer en dos minutos».

Aseguró también que se logró avanzar con el gobierno provincial en la puesta en marcha de un vertedero regional. «Será la provincia la que haga ese llamado porque nosotros no tenemos potestad. Lo que hemos hecho es aconsejar sobre diferentes lugares y estrategias para llevarlo adelante«, manifestó.

Al ser consultado sobre el fastidio del intendente de Pilcaniyeu, Nestor Ayuelef, tiempo atrás cuando dijo no estar enterado respecto a la iniciativa y consideró “muy raro todo” ya que el basurero estaría asentado en su jurisdicción, Gennuso recalcó que «es la provincia quien debe hacer ese trabajo de convocar a los intendentes para comunicarnos el trabajo que se hará. Si no, nos metemos en un territorio que no es nuestro».

También se refirió a la posibilidad de emplear el Tren Patagónico para el traslado de los residuos. «Entre las propuestas que elevamos a la provincia para analizar, una dice que sería interesante buscar algún predio que tenga cercanía al tren porque eso posibilitaría que el traslado desde el centro de transferencia. En un futuro no tan lejano, permitiría que distintas localidades de la Línea Sur puedan traer a ese centro los residuos que hoy no están siendo bien tratados. Son localidades chicas que van creciendo», puntualizó Gennuso.

Explicó que, en estos casos, los centros de transferencia trabajan con vagones o camiones de compactación. «Los camiones recolectores de residuos de Bariloche descargan en un centro de compactación más grande sin pasar por tierra. Se hace como un puente», puntualizó.

RÍO NEGRO le consultó si ya había comunicado a la presidenta del Concejo Municipal, Natalia Almonacid, el pedido para convocar a una sesión extraordinaria. «Estamos analizando la fecha porque recién hace unos pocos días, terminamos los detalles de un pliego complejo y lo comunicaremos ahora para ver qué día podremos estar llamando a la sesión«, indicó Gennuso.

«¿Solo se abordará el tema del vertedero o podría surgir algún otro?», se le preguntó. Ante la negativa de Gennuso, se indagó respecto al proyecto con la fecha de las elecciones municipales. «¿Por qué insisten con las elecciones? Nunca hablé de elecciones. Pregunten a otras personas, no a mi porque no lo he dicho», sostuvo.

Respecto a su futuro político en el 2023, Gennuso sólo atinó a decir risueño que el 17 de abril es la fecha de nacimiento de su nieto. «Es lo único que tengo en la cabeza a futuro. No hablo de elecciones. Tengo mucho trabajo para hacer. Ese es mi norte hoy«, planteó.