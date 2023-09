Bullrich tildó a Grabois de «garca» y lo acusó de echar a un trabajador que la apoyó: «Escucháme bien»

La candidata presidencial de Juntos por el Cambio, Patricia Bullrich, llamó «garca» al dirigente social Juan Grabois. Además, lo acusó de echar del Movimiento de Trabajadores Excluidos (MTE) a un trabajador que le manifestó su apoyo durante una movilización en Olavarría.

Según denunció en X (ex Twitter), José Ovejero dejaría de cobrar un plan después de haber saludado y sacarse una foto el último fin de semana con la exministra de Seguridad. «Grabois, escucháme bien, este mensaje es para vos«, comenzó diciendo en un video compartido.

Y seguidamente, añadió: «Le sacaste el trabajo y hasta el uniforme a José Ovejero porque me saludó y me quiere votar. Te pido que le garantices a este laburante que no sufra más represalias por haberse manifestado libremente«.

«Hacé las cosas como hay que hacerlas. No puede ser que porque alguien quiera votar por mí, lo saquen y lo maltraten para luego echarlo. Eso es de garca«, sentenció.

La respuesta del MTE a Bullrich, tras la denuncia a Grabois

El Movimiento de Trabajadores Excluidos le respondió a Bullrich en un comunicado. «Las ideas políticas de los trabajadores no tienen nada que ver con su derecho al salario. No es verdad que el compañero vaya a dejar de percibirlo», aseguraron en el escrito.

Asimismo, agregaron que son una organización gremial sin afiliación partidaria, que reivindica los derechos de los trabajadores de la economía popular.

«Las personas pueden manifestar su apoyo a quien quieran y está abierta la discusión política entre compañeros. Aún así, difundimos la Carta de Derechos y Obligaciones para que todos sean conscientes de sus derechos y evitar abusos«, concluyeron en la cuenta de Twitter del MTE.