Buscan que cada pueblo de Neuquén tenga un acceso de asfalto: las cuatro rutas en la lista para 2026

El gobierno de Neuquén informó ayer que tiene en agenda asfaltar cuatro nuevas rutas durante el año que viene, con el fin de que todas las localidades de la provincia tengan, al menos, un acceso pavimentado.

El presidente de Vialidad provincial, José Dutsch, precisó en un comunicado oficial que se trata de la Ruta 47 que lleva a Santo Tomás y la 20 que va hasta El Sauce y Paso Aguerre, además la 41 y la 42 que conducen hasta Tricao Malal.

La intención, se informó desde la administración de Rolando Figueroa, es desarrollar prontamente los proyectos ejecutivos y que «cada localidad neuquina tenga, al menos, un acceso pavimentado para incrementar la conectividad, impulsar el desarrollo y atraer el turismo«, generando «equidad» en las distintas regiones.

El titular de la cartera vial precisó que las rutas elegidas fueron priorizadas en conjunto con los gobiernos locales. Una vez que se finalicen proyectos ejecutivos, indicó que se podrá avanzar con la gestión del financiamiento necesario para las obras.

El funcionario aclaró que este año se realizaron otras obras de pavimentación, como la extensión del asfalto para llegar a Copahue, que está actualmente en desarrollo, y la Ruta Provincial 6 desde Crucero Catriel hasta el límite con la vecina de Río Negro.

Nuevas rutas de asfalto en Neuquén: la «priorización» y las obras en marcha

Figueroa destacó, en el mismo documento, que su gestión decidió comenzar por «lo más importante», abordando cuestiones de infraestructura que se debían resolver «de manera urgente». A modo de ejemplo mencionó lo que sucedía en algunos puntos de la provincia, donde existían pueblos sin electricidad las 24 horas o sin servicio de gas, como Los Chihuidos y Los Guañacos.

Desde el Gobierno se recordó que la priorización de los proyectos se acordó con las autoridades locales, a partir de los denominados pactos de gobernanza, invirtiendo más de 267 millones de dólares el año pasado y alrededor de 1.000 millones este 2025.

Entre las iniciativas de pavimentación actualmente en marcha, se encuentra el acceso a Los Catutos desde la Ruta Nacional 40, la primera etapa de la Ruta Provincial 21 entre Loncopué y El Huecú, y la Ruta Provincial 11 desde el cruce con la provincial 13 hasta Moquehue.

También iniciaron recientemente los trabajos en la Ruta Provincial 43, desde Las Ovejas a Varvarco, y se concretó la pavimentación de la Ruta Provincial 39 entre Andacollo y Huinganco