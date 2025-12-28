Nación reconoció la deuda que mantiene con Neuquén por la caja jubilatoria

El gobernador Rolando Figueroa dijo que Neuquén dejó de pedir adelanto de regalías a las petroleras para pagar sueldos (Florencia Salto)

El gobernador de Neuquén, Rolando Figueroa, realizó un balance integral de la gestión al transitar la mitad del mandato, con eje en los resultados económicos, políticos y sociales alcanzados durante el último año.

Señaló que La Neuquinidad se consolidó como la fuerza política provincial más sólida, que la provincia tuvo un crecimiento del empleo privado y una mejora general de los indicadores económicos, aun en un contexto nacional adverso y con una marcada caída del precio del petróleo.

En una entrevista que brindó a Río Negro, reveló que se planteó al Gobierno Nacional que Neuquén generó aproximadamente 7.000 millones de dólares de superávit para la Argentina y que cuenta con un modelo de gobernanza socialmente sustentable.

A partir de ese reconocimiento, reclamó una deuda que la Nación mantiene con la provincia vinculada al Instituto de Seguridad Social del Neuquén, cuantificada en más de 200 mil millones de pesos.

“Se obtuvo el compromiso de una auditoría nacional en enero, con la determinación del monto adeudado y el inicio de los pagos”, dijo y aclaró que no se encuentra en discusión la edad jubilatoria ni el régimen previsional provincial, ya que se defiende la forma de vida de Neuquén, garantizando un instituto equilibrado, administrado con responsabilidad y sin resignar derechos adquiridos.

Balance y gestión

P: En la mitad de su mandato. ¿Cómo evalúa la gestión hasta el momento?.

R: Fue un muy buen año desde lo económico, lo político y lo social.

En términos electorales, se logró incorporar representantes tanto en la Cámara de Diputados como en el Senado, consolidando al espacio como la fuerza provincial más sólida, sin que el contexto nacional haya afectado de manera negativa.

P: ¿Cuáles son los principales indicadores que respaldan esa evaluación?.

R: Se observa un crecimiento del empleo privado, una reducción significativa de la pobreza y una mejora general de los indicadores económicos.

A su vez, se canceló aproximadamente el 38 % de la deuda pública consolidada y se alcanzó un récord histórico de inversión en obra pública.

También se generó previsibilidad mediante acuerdos salariales anticipados con los gremios estatales.

Al asumir, la provincia presentaba una deuda pública consolidada de 1.300 millones de dólares, más 800 millones correspondientes a deuda flotante y contratos sin financiamiento.

A ello se sumaba un atraso en infraestructura estimado en 4.000 millones de dólares, además de una estructura administrativa compleja y déficits crónicos en distintos organismos.

P: ¿Cómo se enfrentó ese escenario?.

R: Se procedió a ordenar las cuentas, redefinir prioridades y construir un modelo de gobernanza distinto.

Neuquén presenta una alta demanda de bienes y servicios públicos y, al mismo tiempo, recibe una migración constante, lo que obliga a ajustar permanentemente la planificación, ampliando infraestructura y capacidades del Estado.

Transformación y escenarios

P: ¿No ganar por el MPN facilitó los cambios?.

R: Se entiende que sí, porque permitió modificar un sistema de gobernanza sin compromisos heredados.

P: ¿Está enojado con Gloria Ruiz?.

R: No, no hay enojo.

Se atravesaron distintos estados, especialmente al observar confusiones entre lo público y lo personal, pero en la actualidad no existe resentimiento.

P: ¿Cuáles son los principales desafíos hacia 2026?.

R: El principal desafío es la caída del precio del petróleo, que ya acumula un descenso cercano al 30 %, en una economía fuertemente influenciada por ese valor.

A ello se suman la inflación, la evolución del tipo de cambio y el crecimiento poblacional.

Frente a este contexto, se apuesta a diversificar mercados, incrementar producción y atraer inversiones.

Energía y recursos

P: ¿Qué rol cumple Vaca Muerta en este esquema?.

R: Es una formación geológica.

El valor agregado lo generan Neuquén y los neuquinos.

Gracias a ese trabajo, la provincia ha aportado al país un superávit energético de aproximadamente 7.000 millones de dólares, lo que implica una responsabilidad estratégica para el desarrollo nacional.

P: ¿Existe margen para sostener el gasto público?.

R: Si, porque se generaron condiciones para colocar gas y petróleo en nuevos mercados como Chile, Brasil, Uruguay y Paraguay.

Además, el Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones ofrece ventajas competitivas que impulsan nuevas inversiones.

P: ¿Qué proyectos estructurales se priorizan?.

R: Se prioriza infraestructura vial, educativa, sanitaria y energética, con participación del sector privado mediante esquemas de anticipos de regalías y peajes.

También se impulsa la formación de recursos humanos a través de becas, el Instituto Vaca Muerta y programas de empleo, anticipando la demanda laboral futura del sector.

Institucionalidad y política

P: ¿Cómo evalúa el funcionamiento de la Justicia en la provincia?.

R: Se avanzó en la lucha contra el narcomenudeo y en la reforma del Código Procesal Civil y de Familia.

La Justicia asumió responsabilidades y mostró madurez institucional.

P: ¿Habrá cambios en el gabinete?.

R: No se prevén cambios estructurales.

El equipo combina experiencia y renovación, con ministros que toman decisiones basadas en datos y estadísticas, lo que permitió atravesar situaciones complejas de manera ordenada.

P: ¿Quién es hoy su principal oposición política?.

R: Los problemas.

No identifico a personas o partidos como adversarios.

Algunos sectores quedaron anclados en el pasado y que el desafío actual es construir consensos dentro de la diversidad para enfrentar las demandas futuras.

Neuquén atraviesa un desafío generacional.

Para que a la Argentina le vaya bien, es necesario que a Neuquén le vaya bien.

Y para ello, además del esfuerzo, se requiere reconocimiento, especialmente en materia de coparticipación y del trabajo que realizan sus habitantes.

Vínculo federal y deuda

P: En ese marco de diálogo con la Nación, ¿cómo fue la negociación de los votos en el Congreso?.

R: Se sostuvo como prioridad que el país cuente con un presupuesto aprobado, motivo por el cual se acompañó en general, marcando diferencias en artículos específicos.

Neuquén entiende que la previsibilidad macroeconómica resulta fundamental tanto para la Nación como para las provincias.

Se planteó al Gobierno Nacional que Neuquén ha generado aproximadamente 7.000 millones de dólares de superávit para la Argentina y que cuenta con un modelo de gobernanza con sustentabilidad social.

A partir de ese reconocimiento, reclamamos una deuda que la Nación mantiene con la provincia vinculada al Instituto de Seguridad Social del Neuquén, cuantificada en más de 200 mil millones de pesos.

Se obtuvo el compromiso de realizar una auditoría nacional durante el mes de enero para determinar el monto adeudado y avanzar posteriormente en su cancelación.

P: ¿Esa discusión incluye cambios en el régimen previsional provincial?.

R: No.

No se encuentra en discusión la edad jubilatoria ni el régimen previsional del ISSN.

Se defiende la forma de vida de Neuquén y se garantiza un instituto equilibrado, administrado con responsabilidad y sin resignar derechos adquiridos.

P: ¿Cómo se articula esa relación con Nación hacia adelante?.

R: Se articula a partir del diálogo institucional.

No se trata de un intercambio de leyes por votos, sino de plantear con claridad lo que la provincia aporta al país y lo que necesita para sostener su desarrollo, su infraestructura y su cohesión social.