Neuquén suma 3 kilómetros al Paseo de la Costa: conocé el sector «desconocido» del río que abrirá en 2026

Neuquén se prepara para una nueva expansión de su frente ribereño. El intendente Mariano Gaido confirmó que en agosto de 2026 quedará inaugurado un nuevo tramo de casi 3 kilómetros del Paseo Costero, esta vez sobre el río Neuquén. La obra, que se ejecuta en el sector de Confluencia Rural, busca revalorizar una zona hasta ahora poco transitada por los vecinos.

Con un presupuesto de $15.000 millones financiados íntegramente con el superávit municipal, los trabajos avanzan a paso firme entre las calles Chocón y Aguado. «Se trata de una obra de accesibilidad libre y gratuita que nos permite seguir integrando a los vecinos con nuestros ríos», destacó Gaido durante una recorrida por el sector.

Los detalles del nuevo sector del Paseo de la Costa que se prepara para el 2026

El secretario de Infraestructura y Planeamiento Urbano, Alejandro Nicola, explicó que el proyecto ya superó etapas críticas como el enrocado de protección contra el río y el terraplén. Actualmente, los operarios trabajan en la colocación de la base y subbase antes de la pavimentación definitiva.

Este proyecto incluye una calle vehicular asfaltada, veredas peatonales y bicisendas, la iluminación ornamental de última tecnología y mobiliario urbano de calidad.

Y también se proyecta la construcción de un mirador cerca de la calle Figueroa, diseñado para aprovechar la vista panorámica del río Neuquén.

Neuquén, una ciudad que mira al río

Esta extensión se inscribe dentro del plan «Orgullo Neuquino» y se sumará a los 32 kilómetros de paseos ribereños ya existentes. Según el jefe comunal, la obra no solo tiene un fin recreativo para los residentes, sino que consolida el perfil de Neuquén como una potencia turística regional.

«Estos ríos abrazan nuestra ciudad y nos dan el potencial para transformarnos. Este nuevo tramo tiene las mismas características que el sector del club Independiente, garantizando una red continua de espacios públicos de calidad», concluyó Gaido.