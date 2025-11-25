El tramo de la Ruta 22 que también cambió de manos y espera definiciones sobre su futuro en Neuquén

En medio de los anuncios para convertir a la antigua Ruta 22 en una moderna avenida urbana en su recorrido por Neuquén capital, otro tramo que también formó parte de la vía nacional espera definiciones sobre su futuro.

Se trata de los casi 7 kilómetros de multitrocha que cruzan Plottier de este a oeste y viceversa, que fueron traspasados a la órbita de Vialidad Provincial en octubre, como parte de un acuerdo entre esa entidad y la dirección nacional de Vialidad.

La traza es una de las más transitadas de la zona metropolitana de la Confluencia y desde el mes pasado pasó a ser una nueva avenida urbana. Por allí transitan automóviles, transportes privados, camiones y varias líneas de colectivo, que unen a la capital neuquina con sus alrededores.

Aunque el recorrido no presenta grandes inconvenientes en cuanto a la condición del asfalto, colocado a nuevo hace un par de años, el paso del tiempo puede percibirse en el cantero central de la vía y sus banquinas, tomadas en algunas partes por la vegetación.

Varias de las plantas del cantero central se secaron con el paso del tiempo. Foto: Matías Subat.

De Ruta 22 a avenida urbana: la discusión en Neuquén y Plottier

José Dutsch, presidente de Vialidad Provincial de Neuquén, dijo que el convenio firmado con Nación permitió formalizar el traspaso de la antigua Ruta 22 que va desde el puente carretero con Cipolletti hasta el límite oeste de Plottier, cerca de la calle Reguero de esa ciudad.

El tramo que atraviesa la capital provincial pasó a llamarse avenida Mosconi, será próximamente intervenido para sumar nuevos carriles por lado y quedará al nivel del resto de la ciudad, según adelantó la intendencia de Mariano Gaido.

«Es un acuerdo por 15 años, una vez finalizado, vuelve a la órbita de la Provincia«, explicó el funcionario de la cartera vial.

Consultado por la situación en Plottier, indicó que la ruta técnicamente también se transformó en una avenida urbana, aunque todavía no se iniciaron conversaciones formales con el municipio local para avanzar en un contrato similar al que se firmó con Neuquén capital.

Mientras tanto, adelantó que el mantenimiento continuará a cargo de Vialidad Provincial. Las tareas van desde la regulación de los semáforos hasta la conservación de las plantas y las señales de tránsito.

La idea del traspaso, sin embargo, no es nueva y registró más de un intento durante la última década. Pero la pandemia y los sucesivos cambios de gobierno en el país demoraron las gestiones hasta la actualidad.

El caso de la Autovía Norte y la obra de Vialidad Nacional

El titular de Vialidad también destacó el entendimiento firmado entre el Gobierno nacional y el provincial sobre la Autovía Norte, formalmente considerada como la nueva traza de la Ruta 22, en mayo último.

Si bien la propiedad del camino no cambió, se habilitó a la provincia de Neuquén a realizar algunas intervenciones consideradas clave para el ordenamiento vial del sector.

La zona recibe un alto flujo vehícular a diario. Foto: Matías Subat.

Entre las mejoras a realizar, se incluyó la duplicación de la calzada desde la rotonda Casimiro Gómez y el puente sobre el río Neuquén, abarcando también el puente que cruza la Ruta Provincial 7.

En una situación aparte quedó el tramo que va desde el oeste de Plottier hasta la conexión con la Autovía Norte, a la altura del paraje China Muerta.

Dutsch precisó que continuará en manos de Vialidad Nacional, ya que la obra para agregarle dos carriles por lado nunca se culminó formalmente.

«Quedaron cosas pendientes, como la pintura en algunas partes», detalló. El proyecto para duplicar la calzada se extendió hasta Arroyito, en la intersección con la Ruta 237.