Buteler reforzó la alianza oficialista con representantes del CC-ARI provincial

El intendente Rodrigo Buteler encabezó en Cipolletti una reunión entre su equipo de gobierno y concejales, junto a los dirigentes y representantes de la CC-ARI, entre ellos su vicepresidente provincial Dianco Chiacchiarini, la concejal y referente local María José Manonelles, Andrea Segura y Marita Diniello, integrantes de la mesa local del partido, en el marco de la alianza oficialista provincial.

Durante el encuentro se reafirmó el compromiso de los dirigentes locales tanto de Juntos Somos Río Negro como del ARI de seguir trabajando en conjunto por el desarrollo de Cipolletti, consolidando un proyecto de ciudad «basado en la transparencia, la honestidad y la eficiencia en la gestión pública».

También se habló del desarrollo de la obra pública como factor de crecimiento y generador de mano de obra fue otro de los puntos destacados en común.

“Coincidimos en el proyecto de ciudad, en los valores y en la forma de trabajar. Desde Cipolletti seguimos fortaleciendo la alianza Juntos Defendemos Río Negro, donde hemos plasmado un objetivo común pensando siempre en nuestros vecinos y vecinas”, destacó el intendente Buteler.