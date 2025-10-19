Cipolletti se suma a la Red de Cooperativas, que ya reúne más de 100 localidades en Argentina

La Municipalidad de Cipolletti avanzó en el fortalecimiento del cooperativismo local al firmar un acta acuerdo con la Confederación Cooperativa de la República Argentina (Cooperar) y la Federación de Cooperativas de Río Negro (Fecorn) en el marco del 122° aniversario de la ciudad.

Según indicó el municipio, el convenio «sienta las bases para potenciar el trabajo conjunto entre el Estado municipal y las cooperativas, impulsando la economía social y la participación comunitaria».

Con la firma, Cipolletti se incorpora oficialmente a la Red de Municipios Cooperativos, un entramado federal que fomenta la colaboración entre gobiernos locales y entidades cooperativas para impulsar el desarrollo económico y social.

El municipio toma responsabilidad en cuatro compromisos básicos: compras cooperativo y local; educación y cultura cooperativas; salud y medio ambiente cooperativos; y desarrollo local sostenible.

Esta Red está activa desde 2016, reúne más de 100 localidades en 14 provincias y trabaja en áreas como educación cooperativa, salud, cuidado del medio ambiente, compras locales y desarrollo sostenible.

El intendente Buteler valoró la trayectoria del movimiento cooperativo en la ciudad: “Tenemos presente muchas cooperativas y mutuales que han ayudado al crecimiento de la ciudad a lo largo de la historia con valores y solidaridad”. Entre las entidades mencionadas se encuentran la Cooperativa Obrera, las cooperativas de Viviendas del Distrito, la Cooperativa Estación Limay y el Banco Credicoop.

“El desafío grande que tenemos es que en los próximos 5 años vamos a crecer en el 30 por ciento de población. Es un desafío que queremos que sea con empatía y solidaridad. No perder de vista el movimiento solidario cuando la ciudad crezca, y nos da un marco de trabajo para dejarles a las nuevas generaciones una ciudad mejor”, agregó Buteler.

Durante el encuentro, la presidenta del Concejo Deliberante entregó la una Declaración de Interés, en reconocimiento al Día Internacional de las Cooperativas, celebrado el primer sábado de julio. El documento resalta el papel de las cooperativas en la construcción de un modelo de desarrollo inclusivo, democrático y sostenible, aprobado por unanimidad en la sesión del 16 de octubre.

Actualmente, Río Negro cuenta con 16 municipios adheridos a la Red de Municipios Cooperativos, siendo la segunda provincia con mayor participación después de Buenos Aires. Entre ellos se encuentran adheridos los municipios de: Catriel, Chimpay, Darwin, Fernández Oro, General Conesa, General Roca, Ingeniero Jacobacci, Lamarque, Luis Beltrán, Maquinchao, San Carlos de Bariloche, Sierra Grande, Valcheta y Viedma.