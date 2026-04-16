La 6° fecha de Liga Confluencia arranca con el choque entre La Amistad y Regina: partidos y horarios

Este jueves se abre una nueva fecha de la Liga Confluencia, la 6° de este torneo Apertura, que comenzará con dos adelantos. Además, tendrá horarios atípicos durante el domingo por el Superclásico del futbol argentino.

En Cipolletti se jugará el plato fuerte, que lo protagonizarán La Amistad y Atlético Regina. Los dos mejores equipos de 2025 se vuelven a ver las caras luego de la gran final única que definió al campeón de la temporada pasada.

En el último antecedente, el Albo gritó campeón en Allen.

El duelo será a partir de las 21:30 entre el Albo, actual puntero con 13 puntos, y el único escolta que tiene 12 unidades. Además habrá acción en Catriel. La Depo recibirá a Unión de Allen desde las 21:30.

La fecha seguirá el sábado, en el choque entre San Martín de Cipolletti y Deportivo Roca, previsto para las 21:00 horas. El resto de encuentros irán el domingo con horarios tempraneros.

En el Zit Formiga, Argentinos del Norte se verá las caras contra Cipolletti a las 13:00. Luego, irán tres partidos en simultaneo: desde las 14:00 jugarán Círculo Italiano – Cimac, Pillmatún – Fernández Oro y Petroleros Pampeanos – Deportivo Huergo.

La programación de la Zona Ascenso

En la Zona Ascenso, la fecha comenzará el próximo viernes. En Cinco Saltos, Maracacinho jugará ante Chichinales (21:00). Además, Alto Valle recibirá en el Rayador a Independiente de Catriel.

Continuará el sábado con el enfrentamiento en Roca entre CECAP y El Salvador, en un choque de debutantes con realidades opuestas. El equipo roquense está invicto y tercero, mientras que el conjunto cipoleño todavía no conoce la victoria.

El domingo habrá triple actividad. Primero, la pelota rodará en Mainque para el duelo que protagonizarán el local y Experimental de Cinco Saltos (12:00). El cierre será doble en Cipolletti, donde San Sebastián y Deportivo Godoy saltarán a la cancha y San Isidro se medirá contra San Carlos de Allen. Ambos irán a las 14:00.