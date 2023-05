Cafiero ve en las PASO la posibilidad de «hacer más competitivo al peronismo para ganar la elecciones»

La visita del ministro de Relaciones Exteriores del gobierno nacional, Santiago Cafiero, causó la mayor atención en el Foro Global de Hidrógeno Verde 2023. El funcionario nacional llegó de buen humor. Distendido. Apenas ingresó al Hotel Llao Llao, donde se desarrollaba el evento, comenzaron a buscarlo funcionarios y asistentes al encuentro. En su hoja de ruta no había algún tema que, en principio, lo desvelara.

El foco estaba puesto en el hidrógeno verde. Sin embargo, Cafiero se dio un espacio, breve, para expresar su punto de vista en relación a la situación interna que vive el gobierno nacional y el espacio del Frente de Todos. Los tironeos son constantes con sectores del kirchnerismo mientras se cocinan las candidaturas que se presentarán en las PASO del 13 de agosto próximo.

Cafiero volvió a pronunciarse a favor de que el peronismo compita en una primaria. Lo ve como una oportunidad. “Es la posibilidad que tenemos de ampliar la unidad, de hacer más competitivo el peronismo y de ganar las próximas elecciones” de octubre, respondió ante una consulta de RÍO NEGRO.

El disparador de la pregunta fue la entrevista que la vicepresidenta Cristina Fernández concedió el jueves por la noche a la señal oficialista C5N. Allí, dio varias definiciones y confirmó que no será candidata a la Presidencia. Por más de una hora la vicepresidenta ocupó el centro del escenario político.

Cafiero dijo este viernes que las PASO “es el desafío que tenemos en el Frente de Todos”. “El desafío que tenemos en el peronismo va a ser llevar adelante ahora las primarias. Eso va a ser lo que ordene de algun modo el debate la discusión y, sobre todo, porque hay proyectos que son muy interesantes”, afirmó el Canciller.

Planteó la necesidad de que esos proyectos “se desplieguen hacia adentro del Frente de Todos y que el peronismo encuentre esta unidad en la diversidad, una unidad ampliada, a partir de la participación y de la discusión de todos los actores”. “Eso es lo que buscamos”, remató.

Y agregó: “Por supuesto que lo que venimos planteado siempre es que una PASO, una primaria no es una interna, incluso no es una pelea, no es una lucha; hay que ponerlo en esos términos. Es la posibilidad que tenemos de ampliar la unidad de hacer más competitivo el peronismo y de ganar las próximas elecciones”.

Este diario quiso seguir con las preguntas, pero un colaborador de Cafiero intervino y le recordó que en el salón lo esperaban para el cierre del Foro Global de Hidrógeno Verde 2023.

Una vez que estuvo en el escenario respaldó la candidatura de Bariloche para la Expo 2027 y destacó el proyecto presentado para postular a esta ciudad como sede de ese evento internacional.