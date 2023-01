«Caradura»: Alberto Fernández recibió insultos en un acto, tras la designación de Antonio Aracre

El presidente Alberto Fernández encabezó esta mañana un acto en Provincia de Buenos Aires en el que no estuvo exento de polémica. Es que por segunda vez en la semana volvió a ser blanco de los reclamos y críticas de un vecino, quien lo insultó al comienzo de su alocución.

«Gracias al compañero que está allá, tan enojado, gritando«, afirmó Alberto Fernández tras escuchar las primeras quejas. Al instante, el mandatario recibió la explicación de parte del intendente local, Diego Nanni: «Habla del tema agroquímicos».

El audio de la transmisión oficial sólo permitió escuchar que el manifestante tildaba al jefe de Estado de «caradura» y ver cómo varios de los presentes se volteaban para ver a esa persona.

En la última semana los cuestionamientos hacia el presidente se incrementaron luego de que confirmara su decisión de sumar a partir del 1ro de febrero a Antonio Aracre, ex CEO de Syngenta, como jefe de asesores.

Ante el cuestionamiento del manifestante, el jefe de Estado afirmó: «Tenemos que trabajar mucho y escucharnos, no gritarnos. Escuchaba recién al compañero quejarse sobre el uso de agroquímicos y está bien, es uno de los temas que se debaten en el mundo, pero no es necesario hacerlo de ese modo«.

«Estoy seguro de que el compañero que se quejaba del uso de los agroquímicos lo hacía honestamente, pero equivocaba el modo. Tal vez haya que escucharlo, pero hay que hacerlo de ese modo. Hay que bajar los gritos«, explicó.

Y agregó, en un claro mensaje a la oposición: “Una de las cosas que tenemos que aprender es a hablarnos en voz baja, plantear nuestras diferencias en voz normal, sin necesidad de maltratarnos. Ya demasiado nos maltratamos como país. Recuperemos la convivencia democrática”.

La noticia de que Aracre formará parte del Gobierno le valió varios enojos a Fernández, como por ejemplo del cosecretario general de la CGT, Pablo Moyano, y de la Unión de Trabajadores de la Tierra (UTT).

La respuesta a Mauricio Macri

El mandatario recordó en su discurso las palabras del ex mandatario, Mauricio Macri, cuando manifestó que Argentina “debe ser la sociedad más fracasada de los últimos 70 años”.

“Me indignó mucho y sentí mucho dolor por lo que dijo. No somos una sociedad fracasada, tenemos un pueblo maravilloso que sabe cómo recuperarse. Yo no quiero que los confundan, y que les hagan creer que somo un país de cuarta, que no tenemos futuro. Somos el segundo país que más creció en el mundo después de 2019. Démonos cuenta de lo que somos capaces de hacer”, señaló.

Asimismo, Fernández volvió a remarcar las diferencias entre la Ciudad de Buenos Aires y el interior del país. “Si hay algo que no pudimos lograr en 40 años de democracia, es el desarrollo federal. Un desarrollo igualitario, para los que viven lejos del gran centro urbano, que es Buenos Aires. No estoy en paz con mi conciencia, por ver la opulencia de la ciudad y ver tantas carencia en el interior de mi patria”.