Carlos Quintriqueo confirmó que será candidato a senador por «Más Neuquén»

El secretario general de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) y de la CTA en Neuquén, Carlos Quintriqueo, anunció oficialmente su candidatura a senador nacional por el nuevo partido «Más Neuquén».

La confirmación se realizó en una entrevista radial con Pancho Casado, en el programa Infórmese de AM Cumbre 1400, donde Quintriqueo expresó su decisión de representar a los neuquinos en el Congreso, «hemos resuelto trabajar en la construcción de una fuerza que represente a los neuquinos, quienes actualmente no nos sentimos representados, especialmente tras las experiencias vividas recientemente».

Quintriqueo señaló que: «La falta de representación se ha evidenciado tanto en el Senado como en la Cámara de Diputados. Hemos estado trabajando en los trámites necesarios ante la justicia federal para constituir nuestro partido, «Más Neuquén«. Actualmente, estamos completando los trámites finales y hemos reunido los avales requeridos, lo que nos permite anticipar un reconocimiento provisional».

«La ausencia de consulta por parte de nuestros representantes en el Congreso es alarmante», afirmó el dirigente, y subrayó que, aunque Neuquén tiene una economía particular, no ha sido ajena a las políticas de ajuste nacionales. En este sentido, criticó la falta de consulta y representación genuina por parte de los actuales legisladores, destacando que «la mayoría de la población no conoce a sus diputados o senadores».

En las declaraciones a AM Cumbre 1400, el gremialista destacó que «a pesar de haber trabajado en el pasado con algunas de las personas que hoy representan a otros partidos, no nos sentimos representados. No hemos sido consultados ni convocados a discutir las actividades políticas post-elección, y no queremos que esta situación se repita en 2025″.

Al abordar su papel como sindicalista y futuro senador, Quintriqueo aclaró que, en caso de resultar electo, continuará en sus funciones dentro de ATE, dado que su nuevo rol no es incompatible con sus responsabilidades sindicales. «Me han pedido que no abandone la organización, y estoy comprometido a trabajar tanto en lo sindical como en lo político», aseguró.