Carreras se lanzó en Bariloche, reconoció a Weretilneck por ayudar en la «unidad» y habló de su plan

La gobernadora Arabela Carreras se lanzó oficialmente hoy en Bariloche para disputar la intendencia por Juntos Somos Río Negro en un acto con militancia y dirigentes, donde destacó el “gran equipo” que conforma con los candidatos a concejales y planteó dar respuesta a la “crisis del crecimiento” que vive la ciudad.

Carreras emuló los viejos actos de Alberto Weretilneck y el Frente Grande en Bariloche donde cada 25 de Mayo realizaba un locro con la militancia. Esta vez, la fecha de lanzamiento coincidió con otra fecha patria, el Día de la Independencia, y la mandataria también ofreció un locro para compartir con la militancia que colmó el gimnasio Pedro Estremador (Bomberos) donde hubo ausencias llamativas y también partícipes sorpresivos.

Entre los comensales se encontraba el diputado Agustín Domingo y el ministro y legislador electo Carlos Valeri, además de integrantes del gabinete provincial. Pero en el arranque no estuvo el intendente Gustavo Gennuso ni su jefa de Gabinete y legisladora electa, Marcela González Abdala, tampoco legisladores barilochenses de JSRN como Julia Fernández o Juan Pablo Muena, aunque sorprendió entre los asistentes el legislador del Frente Renovador, Alejo Ramos Mejía.

Carreras junto a los candidatos a concejales que la acompañan en la lista de JSRN.

Carreras ingresó al salón seguida por el primer candidato a concejal Juan Pablo Ferrari y los postulantes de la lista de JSRN, en un salón donde había pancartas con fotos de la gobernadora y el slogan “militancia barrial”. Sus primeras palabras fueron para mencionar un estado de emoción por el lanzamiento “por un amor profundo a mi ciudad”.

Destacó la figura de Weretilneck porque “mucho hizo por la unidad de Bariloche como corresponde, como se hizo en toda la provincia” y resaltó que el partido “sabe que es lo principal, que es el interés común”, por eso valoró el apoyo de Domingo, Valeri y de Darío Barriga (funcionario de su gabinete).

En sus mensajes de agradecimiento buscó a Gennuso entre los comensales ubicados en las mesas: “No lo veo a Gustavo todavía debe estar por llegar”, afirmó de pie en el centro del salón y pidió un reconocimiento al intendente porque “dejó cuerpo y alma durante 8 años para llevar adelante la ciudad”. Ambos se habían cruzado horas antes en el Centro Cívico en el acto por el 9 de Julio y desde el sector del jefe comunal dicen que no había recibido invitación para el lanzamiento de campaña.

Arabela Carreras: repaso de obras y planes para Bariloche

“Vivimos en una crisis de crecimiento y nada de lo que hacemos es suficiente”, dijo Carreras para adentarrse en su propuesta de gobierno y repasó obras provinciales de relevancia para Bariloche como la ampliación del hospital que prometió inaugurar a fin de año, la nueva terminal de ómnibus, el Parque Tecnológico y los gimnasios del CRUB y las escuelas 315 y Ángel Gallardo.

Arabela Carreras eufórica con el lanzamiento por la intendencia.

Cuestionó a sus opositores al señalar que “es fácil decir lo que nos falta desde la tribuna, desde el lugar de lo que no toman decisiones. Lo difícil es hacer, ponernos de acuerdo”, señaló y remarcó que “no hay magia, no hay recetas mágicas, entre todos tenemos que hacer”.

Expresó que conoce que la infraestructura no alcanza y mencionó entre los problemas el tránsito, las calles “difíciles de transitar” y el problema de la basura, y prometió trabajar con un “gran equipo” para llevar respuestas.

Antes de Carreras, tomó la palabra Ferrari, el candidato a presidir el Concejo Deliberante, que puso el foco en la militancia y en quienes trabajan desde los barrios. «Hoy JSRN demuestra que el ego personal no está sobre lo colectivo«, enfatizó el candidato que declinó de su aspiración para la intendencia para acompañar a la gobernadora, y pidió un «voto de confianza».