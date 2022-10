Carreras criticó el video de Weretilneck: «el ataud incendiado de Herminio Iglesias»

La gobernadora Arabela Carreras habló esta mañana a su regreso de Italia, dejando un mensaje para adentro de JSRN con reparos a la reforma electoral pensada por Alberto Weretilneck y un pedido de su «debate interno», como también, con críticas al video de la promoción de la candidatura del senador que lo asemejó con «el ataud incendiado de Herminio Iglesias», en referencia al candidato peronista para la gobernación bonaerense de 1983.

«El video fue un error» y «atrasa. Es la vieja política. El terror es una forma de gobernador que no sirve, ni me interesa. Si podemos consensuar, consensuemos», manifestó en un diálogo con FM Patagonia en referencia a la reciente difusión de ese trabajo donde resalta que «vuelve» Weretilneck a la Provincia.

«Estuvo mal asesorado y hay errores en las campañas que pueden ser graves».

Explicó no tener duda que se difundió con la aceptación del senador, pues «está bien estructurado» y lo promocionaron sus principales referentes, como los Cides, Facundo López, etc». Agregó que «a la militancia no le gusta eso, pues no hay confrontación, por lo menos de mi parte».

Otra diferenciación con el ex gobernador estuvo en alertar que una reforma electoral es «un tema delicado» y reclamó «un debate interno». Dijo conocer de la iniciativa de Wertilneck porque se lo anticipó López, el presidente del bloque, aunque todavía no le entregaron ningún texto.

Relativizó el acortamiento del plazo para las elecciones en Río Negro al insistir que ya pensaba su convocatoria para abril. «Ahí, no hay conflicto», remarcó para focalizarse en evaluar «cuánto se beneficia y perjudica a los intendentes y legisladores que quieren repetir porque con las colectoras se reducirán las posibilidades». Así, insistió «en el fortalecimiento» del espacio de Juntos Somos Río Negro.

Carreras volvió ayer a Viedma después de participar en el Vaticano de la canonización de Artémides Zatti y, esta mañana, realizó entrevistas con FM Patagonia y, también, con LU 15, con abordajes de distintos asuntos de su gestión.

Se la consultó, además, de la política del oficialismo y dejó mensajes internos. Habló, entre ellos, de su relación con Weretilneck. Afirmó no creer que está «enojado» porque no percibe «animosidad» pero, luego, manifestó que «no nos hemos sentado» todavía para analizar el proceso y candidaturas del 2023. «Vamos a ir acordando. Falta diálogo y hay tiempo», destacó.

Existieron también recados para el intendente de Viedma, Pedro Pesatti, empezando que fue a Italia por una invitación suya y así lo ratificó frente a la consulta periodística.«Sí, lo invite y fue financiado enteramente desde el CFI» (Consejo Federal de Inversiones), por la gestión del secretario de Planificación, Daniel Sanguinetti, reiteró. Explicó que la comitiva rionegrina en el viaje «fue mínima», en referencia a tres representantes (Carreras, Pesatti y Sanguinetti).

Luego, Carreras minimizó los cuestionamientos a las políticas de Seguridad del intendente de Viedma para después encuadrarlo en un «desborde de ánimo».