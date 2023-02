Carrió apuntó contra la candidatura de Milei: «Si llega a ser presidente, posiblemente me exilie»

La líder de la Coalición Cívica, Elisa Carrió, explicó sobre los motivos y objetivos del lanzamiento de su precandidatura a presidencial y apuntó con dureza contra Javier Milei, el dirigente libertario que mantiene altos niveles de adhesión para las próximas elecciones, según las encuestas. Además, habló sobre las internas en Juntos por el Cambio.

«Si Milei llega a ser presidente, yo posiblemente me exilie», afirmó Carrió, en una entrevista que concedió este sábado a Infobae, en la que también compartió su mirada sobre la actualidad, las discusiones por el liderazgo dentro del peronismo, la embestida del kirchnerismo contra los jueces de la Corte Suprema y la violencia narco de Rosario.

La socia fundadora de la coalición opositora detalló cuándo y por qué resolvió lanzar su candidatura presidencial y la desvinculó de cualquier tipo de negociación o intercambio. «Tengo derecho a ser candidata», dijo.

También se diferenció de las posiciones más duras y de los «halcones» de Juntos por el Cambio: «No creo en decisiones durísimas que favorezcan una guerra civil. No creo en la grieta ni en la guillotina. Yo no quiero un Bolsonaro en Argentina», sostuvo.

El anuncio de Carrió de su postulación generó perplejidad en sectores de Juntos por el Cambio, que no entendieron la decisión. Creció la incertidumbre si esa postura fue para abrir una negociación por bancas o si era una jugada para limar a Patricia Bullrich y favorecer a Horacio Rodríguez Larreta.

La frase completa en la que Carrió criticó duramente a Milei

«Hay que dejar que Milei suba y baje (en las encuestas). Y si no baja, esta sociedad se enfrentará a ser gobernada por Milei. Si Milei llega a ser presidente, yo posiblemente me exilie, por una tranquilidad mental. Si gana, yo ya dejaría de ser responsable por la Nación. Si la Nación decide el rumbo de la irresponsabilidad, uno ya no puede hacer nada», aseguró Carrió en diálogo con Infobae.