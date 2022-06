Carrió: «Milei como presidente puede ser peor que Hitler»

Elisa Carrió volvió a realizar duras declaraciones contra Javier Milei y, después de acusarlo de «genocida» la semana pasada, ahora lo comparó con Adolf Hitler.

«Tengamos cuidado porque el chico puede saber de economía y no sabe nada de nada más. El problema es que cuando la sociedad entra en ira, se enferma. Y cuando se enferma vota enfermos, vota psicópatas. Hasta los judios alemanes votaron a Hiter y terminaron en Auschwitz», expresó la referente de la Coalición Cívica (CC) en en una entrevista en Radio Mitre.

«Puesto a presidente puede ser Hitler. Peor todavía porque no tiene equilibrio emocional, no tiene templaza«, agregó.

Además, aseguró que el diputado de la Libertad Avanza «no está solo, detrás de él hay grupos muy poderosos que están operando en todo el mundo, tratando de generar un orden mundial profundamente autoritario, no inclusivo, contrario a los derechos humanos y de eliminación de los pobres«.

La semana pasada, Carrió ya había criticado duramente a Milei por su frase en apoyo a la venta libre de órganos. «Lo que dice él, que en realidad es anarcocapitalismo, de: ‘yo soy posesor de mi cuerpo y si quiero lo vendo’, es un genocidio. En consecuencia, quien lo esté votando, por más que sepa de números, de inflación, está votando un genocidio de pobres«.

El diputado liberal salió a responder y dijo que «Carrió y una parte de Juntos por el Cambio apelan nuevamente a herramientas difamatorias con el objetivo de ensuciar a sus adversarios políticos. Lo hicieron durante las PASO 2021 desde una de sus listas y ahora lo hace una de sus referentes».

Asi opera @juntoscambioar para ensuciar a sus adversarios.

Lo hicieron durante las PASO 2021 desde una de sus listas y ahora una de sus referentes.



CC: @DAIAArgentina



Elisa Carrió y una fuerte advertencia sobre Javier Milei: "Puede ser peor que Hitler" – https://t.co/oCsVMFn6R0 — Javier Milei (@JMilei) June 16, 2022

«Carrió vuelve a demostrar su falta de escrúpulos con tal de hacer daño y recuperar algo de la centralidad política y mediática que supo tener», continúo.

«Ella no tolera su falta de protagonismo en los últimos tres años. No soporta haber quedado reducida a una posición marginal en la consideración de la sociedad. Quizás podría hacer alguna autocrítica, ya que durante 30 años ocupó cargos públicos y no hizo ningún aporte para que los argentinos vivamos mejor. Es parte del problema”, finalizó.