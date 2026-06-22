Causa sobresueldos: Barbeito se presentó en Bariloche y quedó detenido

El exministro César Barbeito se presentó y quedó detenido para cumplir con la pena de tres años y medio de prisión por la causa de sobresueldos.

El viernes, el exlegislador Francisco “Ringo” González ya había comparecido en la comisaría de Darwin y fue trasladado a la Unidad Penitenciaria de Pomona.

El día anterior, la Corte Suprema de Justicia dejó firmes las condenas por el delito de “peculado” en la causa de sobresueldos, que alcanza a ocho exfuncionarios del gobierno de Miguel Saiz. Siete son exministros. González y Barbeito, como extitulares de Coordinación, y además Omar Contreras (Turismo), Cristina Uría (Salud), Juan Accatino (Producción), Alfredo Pega (Desarrollo Social) y Diego Larreguy (Gobierno). El restante condenado fue el extesorero general José Ongaro.

González y Barbeito fueron condenados como autores de peculado, con las mayores condenas, de tres años y medio, mientras que al resto se le aplicaron penas en suspenso de dos años y medio, a partir de que se los consideró partícipes necesarios.

La causa penal se vincula con hechos entre el 2004 y el 2010, durante la administración radical de Saiz, y vinculados con la utilización de fondos públicos para el pago de adicionales salariales a cargos jerárquicos del Estado provincial, a partir de un mecanismo por fuera del circuito administrativo y de los controles.

Barbeito y su detención

La confirmación de la Corte Suprema sorprendió a Barbeito de vacaciones, supuestamente en el Caribe, y regresó el fin de semana, tras lo cual, el último domingo, se presentó en una comisaría de Bariloche.

Su abogado defensor, Damián Torres, confirmó la concurrencia del exministro y, también, habló de que esta semana estará elevando un pedido de prescripción de la causa.

La responsabilidad mayor recae en Barbeito y González porque la distribución de los adicionales se cumplió desde Coordinación.

El fallo de la Corte -con las firmas de Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti- declaró “mal concedidos los recursos” porque “no cumplen con el requisito de fundamentación autónoma ni refutan todos y cada uno de los fundamentos”.

En septiembre del 2020, por mayoría, el STJ ratificó las condenas de la Cámara Criminal de Viedma, del 2018.

La investigación se inició en 2011, a partir de una investigación del Diario RIO NEGRO, y tuvo un fuerte impacto político porque se desarrolló inicialmente en el proceso electoral.

El tribunal de juicio se integró con Ignacio Gandolfi, Gustavo Guerra Labayen y Marcelo Valverde, mientras los fiscales fueron Hernán Trejo y Paula Rodríguez Frandsen.

Por su parte, el fallo condenatorio del STJ salió por mayoría -Ricardo Apcarián y las subrogancias de Adrián Zimmermann y Rita Custet- mientras que el voto minoritario -Sergio Barotto y Enrique Mansilla- planteó la anulación.