Weretilneck define y anuncia, con Aguiar, el pase a planta permanente de estatales contratados

El último ingreso a planta permanente de contratos se cumplió en el 2021. Foto: Marcelo Ochoa.

Un proceso de pase a planta permanente en el Estado provincial será definido y anunciado este lunes por el gobernador Alberto Weretilneck, acompañado por el titular de ATE Nación, Rodolfo Aguiar.

Esa medida de estabilidad para los contratados fue conversada reiteradamente, pero el esquema tomará cuerpo esta jornada en un nuevo encuentro entre el mandatario y el dirigente sindical de los estatales.

La información fue anticipada por Weretilneck en una reunión con los Consejeros Escolares, que ocurrió el jueves, en Viedma.

Esos funcionarios, convocados por Educación, deliberaron y evaluaron sus políticas educativas. Al cierre concurrió el gobernador y, en esa ocasión, habló de la decisión por anunciar. Lo rodeaba la ministra Patricia Campos, con su equipo y vocales del CPE, el presidente del bloque de legisladores, Facundo López, y la secretaria de la Función Pública, Tania Lastra.

Con funcionarios de Educación, el jueves, Weretilneck adelantó su anuncio del proceso de pase a planta, que realizará este lunes. Foto: Gentileza.

Weretilneck contó que este lunes se reunirá con Aguiar para definir y anunciar el proceso de pase a planta de los contratados, dirigiéndose e involucrando a las autoridades de los 15 Consejos Escolares porque los porteros serán alcanzados.

Fue el adelanto del anuncio, aunque no se explayó en las características del proceso por venir. Las mismas quedarían resueltas este lunes en la reunión del gobernador con Aguiar. El tema fue motivo de distintos encuentros, analizando condiciones y plazos.

Ya es historia, pero también se requirió de tiempo para superar un contrapunto que los enfrentó en el 2023, cuando Weretilneck se opuso públicamente a un entendimiento del gremialista con la entonces gobernadora Arabela Carreras para un proyecto de pase a planta que, al final, no se concretó.

En febrero del 2019, Weretilneck y Aguiar anuncian un pase de contratados a planta permanente. Era un primer acuerdo que después se consolidaría con otros para llegar al fuerte vínculo del presente. Foto: Marcelo Ochoa

Antes, en el 2019, el hoy mandatario y Aguiar acordaron un ingreso a planta permanente de cerca de 3.000 contratados. Ahora, en mayo, en Buenos Aires, se habría cumplido el último encuentro entre ellos ya para avanzar en el diseño, que se puliría totalmente hoy para su anuncio. Falta precisar cuál será el universo de los contratados comprendidos, los requisitos y el mecanismo de implementación.

Un punto clave es la fecha de corte para poder acceder, lo cual, también, determinará el número de alcanzados. El inicio se vincula con el último pase, que corresponde al fijado por la ley Nº 5511, sancionada en agosto del 2021.

Ese esquema otorgó estabilidad a casi 2.000 agentes. En pleno proceso electoral, Carreras lanzó otro plan de regularización para algo más de 3.000 contratados, pero ese proceso quedó inconcluso, a partir de la resistencia de Weretilneck.

Así, la última regularización en el Estado provincial se remonta a casi cinco años.

El anuncio laboral retomará el centro de la escena política rionegrina, en una época marcada por el debate de la vigencia del Estado.

Además, el proceso atravesará un año electoral donde el oficialismo busca fortalecer su vínculo con los estatales, a partir de que reconoce el impacto del desgaste de los últimos años.