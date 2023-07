Cerruti afirmó que «en la Argentina no hay hambre» y negó una «crisis» económica

La portavoz de la Presidencia, Gabriela Cerruti, afirmó hoy que «en la Argentina no hay hambre» y cuestionó las versiones acerca de que el país atraviesa un proceso de crisis, debido a que «sigue teniendo un nivel de crecimiento y de consumo que no se puede tener» en una situación económica adversa.

«La Argentina estuvo en crisis en 2001, cuando gobernaban la Alianza y Patricia Bullrich. Ahí todos veíamos a la Argentina en crisis», apuntó Cerruti, quien reconoció que el país «tiene inflación y un problema con el dólar, pero sigue teniendo un nivel de crecimiento y de consumo que no se puede tener en crisis».

En declaraciones radiales, la portavoz de la Presidencia cuestionó la forma en la que se mide la pobreza en la Argentina: «Voy a discutir un poco el tema de la medición de pobreza, que es polémico. Sabemos que solamente se mide por ingreso y entonces estás midiendo como pobre a familias que tienen determinado ingreso pero tienen otra cantidad de ayudas de parte del Estado».

En esa línea, la funcionaria nacional indicó que «una cosa es alguien que no tiene para comer» y otra quien «no llega a fin de mes», pero sentenció: «En la Argentina no hay hambre».

Al ser consultada sobre los puntos en los que el falló el Ejecutivo nacional para tener los altos índices de inflación, respondió: «Hay diferentes causas y razones. Primero, que asumimos con un 53% de inflación que dejó Macri en diciembre. Después pasó lo de la pandemia, donde se produjo una necesidad de emisión; tenés lo que implica la inflación en el mundo y en los precios por la guerra en Ucrania; el impacto de la sequía. Estas son las causas claras, externas».

Cerruti dijo que con llegada de Massa empezó a «bajar la inflación»

En ese marco, Cerruti destacó que con la llegada de Sergio Massa al Ministerio de Economía empezó a «ordenarse todo y a bajar la inflación y a tener números descendentes».

En otro tramo de la entrevista, la portavoz desestimó que «el desorden político» que atravesó el Frente de Todos con la interna a cielo abierto haya repercutido directamente en los precios, pero reconoció que «lo que sí hizo fue que se tardara más o menos en tomar determinadas medidas que este Gobierno finalmente las fue tomando».

Para la funcionaria nacional, el gobierno de Alberto Fernández «con el paso del tiempo va a ser reconocido por una cantidad de cosas que van sucediendo» y enumeró: «La creación de empleo, las universidades, las vacunas, los satélites y un crecimiento de la economía de 3 años consecutivos».

«Tenemos 5 mil obras públicas y ninguna denuncia por corrupción», sostuvo la portavoz, quien consideró que la administración de Mauricio Macri fue «uno de los gobiernos más corruptos de la historia».

Respecto de la suba del dólar blue, Cerruti consideró que no se debe a que «el pequeño ahorrista compra» sino a que «hay compras o no hay liquidación de grandes compradores», además de destacar que «es un mercado chico que no tiene que ver con la cantidad de dólares que se liquidan en el Banco Central».

«Todo eso está teñido por el cierre del acuerdo con el FMI. Entonces, hay especuladores y gente que piensa que el Fondo va a obligar a devaluar y por lo tanto hay que subir el dólar blue… El tema del FMI ha condicionado permanentemente a este gobierno», sentenció.

Fuente: Noticias Argentinas