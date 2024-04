Choques al puente de la Ruta 151 de Cipolletti: multas millonarias a empresas y nuevos topes de altura

Rodrigo Buteler, intendente de Cipolletti, habló esta mañana sobre la vuelta del Tren del Valle a la ciudad. En diálogo con Río Negro RADIO explicó que se están tomando medidas para evitar que los camiones choquen con la estructura, uno de los problemas principales que retrasan el regreso del tren. Multas a empresas, nuevos topes en la cartelería y garitas de vigilancia son algunas de las acciones que se tomaron.

Escuchá a Rodrigo Buteler, intendente de Cipolletti, en RÍO NEGRO RADIO

Durante la entrevista radial, Rodrigo Buteler explicó que el proyecto que tenía como fin bajar la Ruta 151 y evitar las colisiones de los vehículos de gran porte ya estaba aprobado en Vialidad Nacional. Sin embargo, debido a la cancelación de la obra pública, estos trabajos quedaron sin fecha de ejecución.

Debido a esto, el municipio tomó ciertas medidas para buscar una solución a esta problemática, «no vamos a quedarnos de brazos cruzados esperando una obra que no se va a hacer», dijo el intendente. Entre ellas se encuentra la colocación de nueva cartelería con topes que alerten a los conductores sobre la altura permitida para transitar por debajo del puente ferroviario.

«Todos sabemos que el tren de pasajeros no vuelve porque Ferrosur no habilita a Trenes Argentinos al paso del tren porque los camiones chocan y presentan un peligro a la formación. La solución de fondo está en Vialidad Nacional, que tiene que hacer la obra para bajar la ruta, el proyecto está hecho pero se canceló la obra pública. Por eso el municipio buscó una alternativa más creativa para que los camiones no continúen chocando», remarcó Buteler a RÍO NEGRO RADIO.

Estos ya fueron colocados del lado de la rotonda de Ruta 22 y Ruta 151, durante el fin de semana se realizarán las colocaciones sobre Ruta 151 por lo que el tránsito podría estar demorado.

Otras de las medidas que comenzará a implementarse son las multas a las empresas propietarias de aquellos camiones que no respeten la altura máxima de 4.10 mts. permitidas para circular en dicho acceso. Fue el mismo intendente quien anunció que las multas costarán entre $1.000.000 y $6.500.000

«Cuando veamos que no tengamos siniestros, o que sobrepasemos esta realidad de tener un choque por semana, vamos a volver a las charlas con Ferrosur para la vuelta del tren de pasajes. No corresponde a la municipalidad realizar estas medidas pero no íbamos a quedarnos de brazos cruzados», manifestó Buteler.

El secretario de Fiscalización Gonzalo Regueiro anticipó que puso en conocimiento a las autoridades de vialidad nacional sobre la búsqueda de opciones que garanticen que la estructura ferroviaria no sufra más daños productos de los impactos de los camiones que irresponsablemente no obedecen las normas viales de ingreso a la ciudad por ese sector.

Tren del Valle en Cipolletti: cuál es el conflicto

Desde el 31 de enero de 2022, el servicio no conecta Neuquén con Cipolletti. “La decisión se fundamenta en que el puente que se halla sobre la ruta Nacional 151 es víctima de desplazamientos continuos debido a que camiones de gran porte chocan contra su estructura, lo que genera riesgos para la circulación de trenes con pasajeros y pasajeras” expresaron desde Trenes Argentinos.

Por meses las discrepancias entre Vialidad Nacional y el municipio de Cipolletti retrasaron los avances en el proyecto que permitirá el regreso del tren de pasajeros a la ciudad. Se realizaron numerosas reuniones, pero con pocos avances. Por el momento, los organismos sólo concluyeron que la solución será el socavamiento de la Ruta 151 bajo el puente ferroviario.

Desde Trenes Argentinos aseguraron que realizan las gestiones ante Vialidad Nacional y el municipio para que se puedan realizar las obras necesarias para garantizar la seguridad operacional y retornar con el servicio hasta esa ciudad.