Chubut, tras los recortes de Milei, «no entregará su petróleo y su gas»: apoyo de Figueroa y Weretilneck

Durante la masiva movilización de gremios petroleros, camioneros y de la construcción en Comodoro Rivadavia, el gobernador de Chubut Ignacio Torres advirtió al gobierno de Javier Milei: «Si el miércoles no nos sacan la pata de encima a los chubutenses, no sale una gota de petróleo de la provincia». La arenga de Torres tomó forma durante la tarde y hace instantes salió un comunicado titulado «Las provincias unidas del sur» con la firma de Rolando Figueroa y Alberto Weretilneck en apoyo al ultimátum de mandatario chubutense. El resto de los gobernadores patagónicos también avalaron la iniciativa.

«Repudiamos tajantemente el ataque que está haciendo el gobierno nacional a una provincia hermana y nos solidarizamos con el gobernador @NachoTorresCH y el pueblo del Chubut», dijo Alberto Weretilneck.

«Por esa razón avalamos la determinación de la provincia del Chubut de ejercer en plenitud sus derechos como dueña de sus recursos hidrocarburíferos y responder con acciones contundentes en caso de que el Ministro de Economía de la Nación persista en retenerle a la provincia los fondos que por derecho le pertenecen», afirmó Weretilneck.

«No aceptamos patrones de estancia ni el unitarismo de quienes se creen que van a poder pisotear a las provincias», remarcó el gobernador de Río Negro en la red social X (exTwitter).

Por su parte, Torres, al compartir en X la carta de los gobernadores, afirmó: «Las provincias son preexistentes a la Nación y merecen respeto. Nadie puede someterlas ni extorsionarlas con amenazas de restricción de fondos públicos que les pertenecen por derecho propio».

Y luego agregó: «En febrero el gobierno nacional nos retuvo ilegalmente $13.500 millones. Es más de un tercio de nuestra coparticipación mensual. Si no cumplen con la Constitución y no le envían los recursos a los Chubutenses, entonces Chubut no entregará su petróleo y su gas«.

Acto con fuerte de discurso de Torres en Comodoro Rivadavia

El joven mandatario de Chubut habló hoy ante los más de 10.000 trabajadores que se movilizaron este viernes en Comodoro Rivadavia, al cumplir la capital petrolera 123 años.



“Es ilegal lo que están haciendo y vamos a ir hasta las últimas consecuencias”, sostuvo en el marco del últimatum lanzado por el retiro del subsidio del transporte.

«Así no se hace política, es déspota e ilegal, no nos vamos a arrodillar ante nadie que esté en la Rosada“, enfatizó.

Ponderó la presencia de más de 10.000 trabajadores comodorenses y familias en el aniversario, e instó a tomar una decisión «todos juntos», para la cual «todos nos pusimos de acuerdo en algo. Cuando hay que defender los intereses de la cuenca, de Comodoro y de la provincia nos van a encontrar todos espaldas con espaldas”.

“Hoy vamos a decidir nosotros. Va a decidir la gente, el pueblo, los trabajadores. La semana que viene hay reuniones importantes, pero hay reuniones importantes que irán de la mano con un tema que no tiene que ver solo con lo económico, que tiene que ver con lo simbólico que es nuestra empresa de bandera YPF”, agregó.

El Juzgado Federal de Rawson, asimismo, hizo lugar a una medida autosatisfactiva, ordenando al Poder Ejecutivo Nacional que se abstenga de dictar y/o ejecutar cualquier acto que persiga la eliminación y/o reducción del Fondo Compensador del Interior, tendiente a financiar el sistema interurbano de transporte.

Torres aprovechó también para denunciar que “en estos últimos días a la provincia nos están reteniendo de manera ilegal, una escuela por día. Yo les voy a asegurar que no solamente vamos a recuperar esa plata, sino que vamos a sentar precedente para que ningún Gobierno nacional le pueda meter la mano a la plata de los chubutenses“.

Aseguró que es momento de “plantarnos y decirles al Gobierno nacional, hasta acá. Nunca más nos van a tocar un peso de la coparticipación”.