Chubut: un juicio por los incendios que puede pasar de las bolsas de fideos a otras sorpresas

El juicio oral que se realiza en Rawson, capital de Chubut, por los incendios de diciembre de 2021 que prácticamente destruyeron el centro cívico, entre ellos la Casa de Gobierno, tendrá este martes el primer paso hacia las posibles condenas, si es que las hay. Y este último párrafo tiene que ver con datos que diario RÍO NEGRO pudo recabar de fuentes judiciales: algunos de los 8 procesados podrían ser declarados “inocentes” de los cargos que se les imputan. Y además, si hay penas serán menores (muy menores) a las que se esperaban.

Hay algunos datos que le dan verosimilitud a estas informaciones. Entre ellos que después de decenas de audiencias con testigos, de detenciones ordenadas por la jueza Eva Ponce de algunos imputados que no se presentaban a horario o directamente no se presentaban a las audiencias, la de este martes no será presencial sino por videoconferencia.

Para todos. Para los imputados, abogados defensores y querellantes. No se solicitará la presencia de ninguno en el acto donde se sabrá si los sentados en el banquillo serán declarados culpables de los incendios y otros desmanes que dejaron a la capital de Chubut convertida en un verdadero campo de batalla. Después de tanto celo respecto a la presencia de los involucrados en esta tan importante audiencia, todo se maneara de manera virtual.

“Es que hay muchas especulaciones respecto a lo que puede pasar con las decisiones de la jueza. Hoy por hoy nadie está seguro respecto a que los 8 imputados sean declarados culpables”, le dijo la misma fuente a este medio.

Hay que recordar que este juicio tuvo algunas cuestiones cercanas a una comedia. En el primero de ellos, la polémica jueza María Laura Martini aceptó la suspensión del juicio a prueba imponiendo a los imputados el pago de ínfimas sumas de dinero (el máximo fue de 200 mil pesos) y hasta aceptó una donación de bolsas de fideos para una entidad de bien público. Estas decisiones fueron impugnadas por la fiscal Florencia Gómez, impugnación que aceptó el Superior Tribunal de Justicia lo que dio origen a este nuevo juicio.

Ahora, la misma fiscal pidió que sean declarados culpables los 8 imputados, pero sólo uno (Naum Vargas) bajo el cargo de incendio intencional con peligro común para los bienes cuya pena mayor alcanza a los 6 años de prisión. Los otros siete tienen cargos menores como hurto o daño agravado porque en la mayoría de los casos las cámaras de seguridad los tomaron robando matafuegos o mobiliario de las oficinas públicas o rompiendo algún vidrio y algunas que otras puertas y ventanas. Por eso, la justicia prefiere bajo perfil el martes donde pese a los daños causados en Rawson, las penas serán menores o no serán.

Hay que recordar que el gobernador Ignacio Torres fue muy duro con la primera jueza del caso, María Laura Martini, asegurando que pediría un juicio político y dijo irónicamente que “si la jueza tiene miedo que se compre un perro”. Tal vez lo del martes provoque alguna que otra reacción del mandatario.

Torres vivió esta semana buenas y malas en relación a los temas judiciales. La buena se la otorgó la Legislatura Provincial que aprobó casi por unanimidad (22 votos sobre 24 diputados presentes) el proyecto de ley presentado por el gobierno que sustituye los artículos 20 y 21 del Código Procesal con el objetivo de introducir de forma específica y taxativa el instituto de reiterancia delictiva en el cuerpo normativo provincial. “En Chubut le pusimos fin a la denominada “puerta giratoria” para los delincuentes”, dijo Torres. “Ahora la reiterancia es ley. El que delinque una y otra vez no entrará por una puerta y saldrá por la otra”, agregó el joven mandatario.

La mala es la fuga de un femicida que fue encontrado culpable de la muerte de su expareja a quien quemó viva. Pero el juez Jorge Novarino le concedió la prisión domiciliaria hasta la audiencia de cesura en la que se conocerá la pena. En esta clase de delitos sólo cabe la prisión perpetua. Pese a esa expectativa de pena, el sujeto fue a la casa de su mamá con una custodia no permanente. Tal como se esperaba, se fugó y ahora se cree que estaría en Chile.

Esto provocó la ira de Torres y su gabinete. La repercusión social y mediática del tema fue importante. El ministro de Justicia de la provincia Héctor Iturrioz fue muy duro con el juez Novarino. El gobierno lo denunciará ante el Consejo de la Magistratura.