Clínicas de Río Negro y Neuquén suspenden el servicio a los afiliados de PAMI

Afiliados de PAMI tienen suspendidas las prestaciones en clínicas y sanatorios de Río Negro y Neuquén. Archivo

Unas 19 clínicas y sanatorios de Río Negro y Neuquén y otras 9 instituciones de Chubut y La Pampa, decidieron suspender a partir de hoy el servicio a los afiliados de la obra social de los jubilados PAMI por la falta de pagos y aranceles atrasados.

La medida había sido anticipada la semana pasada, cuando las instituciones patagónicas advirtieron los inconvenientes con la obra social.

Finalmente esta semana resolvieron la suspensión de los servicios a PAMI en 15 establecimientos de Río Negro (Leben Salud, Hospital Privado Regional, Sanatorio San Carlos, Clínica Juan D. Perón, Sanatorio Austral, Clínica Central, Clínica Viedma, Clínica Roca, Policlínico Privado, Sanatorio Juan XXIII, Imepa, Policlínico Modelo, Clínica Cruz del Sur, Instituto Radiológico General Roca y Sanatorio Río Negro) y otras 4 de la provincia de Neuquén (ADOS, Clínica y Maternidad Eva Perón, Sanatorio Plaza Huincul, Clínica Pasteur).

Según informaron las instituciones médidas la medida se toma por “los críticos atrasos en los pagos y la falta de actualización de los aranceles”.

La cancelación de las prestaciones incluye las prestaciones programadas y ambulatorias.

Las instituciones demandan una regularización de la deuda acumulada por PAMI con cada una y una nuevo convenio con actualización de aranceles.

Apuntaron que el 40% de los ingresos de las clínicas y sanatorios corresponden al volumen de PAMI y los atrasos de la obra social genera riesgo de pago al personal.