Comenzará la segunda etapa de la obra de asfalto en Villa Traful

El bosque sumergido es una de las atracciones de la zona. Foto Florencia Salto.

El ministerio de Infraestructura de Neuquén priorizó la pavimentación de la totalidad de la ruta provincial 65 a través de la cual se accede a la localidad de Villa Traful y se conectan, además, dos rutas nacionales de relevancia: la 237 y la 40.

El gobernador Rolando Figueroa explicó que en una primera etapa se pavimentarán «34 kilómetros con financiamiento de la CAF (banco de desarrollo de América Latina y el Caribe), con un avance cercano al 50% y una inversión superior a los 30 millones de dólares».

Este año está previsto iniciar la segunda etapa consistente en los 24 kilómetros restantes, desde el puente sobre el río Minero hasta la Confluencia. Para ello Neuquén gestionó el financiamiento del Banco Mundial y obtuvo el aval para invertir en la etapa II alrededor de 35 millones de dólares.

«La intervención sobre la ruta provincial 65 constituye una de las obras estratégicas más relevantes de nuestra agenda de infraestructura vial», afirmó el gobernador.

Con la ejecución de ambas etapas, la ruta provincial 65 alcanzará un total de 58 kilómetros completamente asfaltados, consolidando un corredor clave que conecta la ruta nacional 40 con Villa Traful hasta llegar a la ruta nacional 237.

«Esta obra no solo mejora la accesibilidad a uno de los principales destinos turísticos de la provincia, sino que permite avanzar en la conformación de un eje de conectividad norte-sur alternativo y complementario a la ruta nacional 40«, indicó Figueroa.

La pavimentación de esta ruta forma parte del plan de asfalto que lleva adelante la actual gestión de gobierno con el objetivo de generar desarrollo y equilibrar las regiones.

Ya se concretaron varias obras -como la pavimentación de la ruta que une Andacollo y Huinganco y la repavimentación de la ruta provincial 5 entre Rincón de los Sauces y Añelo, así como de la ruta provincial 23 entre Aluminé y el puente a la altura del Rahue- y están en ejecución otras 18 obras distribuidas a nivel territorial.

El objetivo es incrementar, al cabo de los cuatro años de gestión, más de 600 kilómetros de pavimento.

Según el censo 2022, Villa Traful tiene 761 habitantes permanentes y forma parte del Corredor de los Lagos, un eje turístico que conecta destinos desde Villa Pehuenia hasta Trevelin (Chubut).