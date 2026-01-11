El MPN reactiva la interna este 2026 y despide a la conducción de Omar Gutiérrez y Jorge Sapag

El MPN gobernó la provincia desde su fundación, en los 60, hasta su derrota en 2023. Foto: archivo Florencia Salto.

El Movimiento Popular Neuquino tiene tarea este 2026. Tras más de dos años de parálisis y desconcierto por la derrota electoral que lo sacó del gobierno provincial por primera vez en seis décadas, el partido deberá convocar a internas este año para renovar la conducción de Omar Gutiérrez y Jorge Sapag. El escenario abre interrogantes sobre el rol que tomará el gobernador Rolando Figueroa, todavía afiliado, quien el año pasado dijo en una reunión con militantes que iría por la presidencia «si se dan las condiciones».

Desde el entorno del mandatario relativizaron luego esas afirmaciones, dirigidas a contener a las bases del partido antes de la disputa electoral de octubre. Por ahora, pareciera más posible una lista con aval de Figueroa e integrada por dirigentes cercanos al armado de La Neuquinidad que una candidatura propia para volver a la estructura emepenista.

La danza de nombres comenzará más cerca de la convocatoria a la interna, cuya fecha puede oscilar entre julio y agosto, indicaron a Diario RÍO NEGRO fuentes partidarias. Los mandatos actuales, según consta en la justicia federal, tendrán vigencia hasta el 9 de septiembre.

Participar no es una tarea fácil. Una lista o agrupación que quiera disputar cada uno de los cargos que integran la estructura del MPN debería reunir 662 candidatos, además de apoderados para actuar frente a la justicia electoral, revisores de cuenta y titulares de cuentas bancarias.

La Junta de Gobierno se compone de 20 cargos titulares y diez suplentes, la Convención la integran 52 representantes titulares e igual número de suplentes y cada una de las 22 seccionales está compuesta por 18 miembros titulares y seis vocales suplentes.

Son en total cerca de 700 candidaturas que aparecen como difíciles de cubrir ahora que el MPN no cuenta con el control del aparato estatal por primera vez en seis décadas.

En el 2022, el MPN realizó su interna partidaria el 21 de agosto, aunque solo fue a elecciones en un puñado de seccionales que tuvieron competencia. La lista Azul fue la única que presentó candidaturas para los máximos órganos, la Junta de Gobierno y la Convención, lo que habilitó que tanto Gutiérrez como Sapag quedaran al frente del partido sin pasar por las urnas.

Gutiérrez y Sapag, alejados de la política

Omar Gutiérrez ahora reparte sus días entre Buenos Aires y Neuquén. Foto: Matías Subat.

Sobre qué rol tomarán ambos exgobernadores en esta nueva etapa del partido hay algunas pistas. Desde la derrota electoral de abril del 2023, tanto Gutiérrez como Sapag tomaron distancia del debate público y aún del MPN, cuyas bases a menudo reclamaron instancias de análisis y autocrítica.

En el caso de Gutiérrez, luego de dejar el gobierno fue designado director en YPF por Rolando Figueroa para ser forzado a renunciar el año pasado. El dirigente hoy transcurre sus días entre Buenos Aires y Neuquén alejado de la política y dedicado a la actividad privada, según pudo saber este diario.

Por el momento, aparecen pocas señales de un deseo del exgobernador de querer retener el cargo partidario o integrar una lista.

En el caso de Sapag, el dirigente se retiró de los cargos públicos en 2015, pidiendo «pasar la posta» a las nuevas generaciones. Lo hizo con el gobierno, pero volvió a ocupar un lugar en la estructura partidaria en 2022, aunque no desde un lugar ejecutivo.

Cerca del exmandatario recordaron que su apuesta para que haya nuevas dirigencias en el MPN sigue en pie, con la idea de que se debe mirar hacia adelante con «nuevas estrategias» acordes al momento actual de la política y el mundo.