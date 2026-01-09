Neuquén fue una de las provincias que más perdió en el reparto de obra pública de Milei en 2025

El hospital Norpatagónico fue una de las obras que dejó de financiar el gobierno de Javier Milei. Foto: archivo Cecilia Maletti.

La provincia de Neuquén se ubicó en 2025 entre las ocho provincias del país que menos fondos recibió de la gestión de Javier Milei para obra pública. El año pasado llegaron 5.867 millones de pesos mientras que Río Negro obtuvo 25.556 millones, según relevó una consultora privada.

El informe de Politikon Chaco analizó la Inversión Real Directa (IRD) del Estado Nacional destinada a las provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y detalló que alcanzó los 890.291 millones de pesos en su etapa pagada. Medido en términos reales, la cifra implica un aumento del 19,3% respecto del 2024, pero se trata del segundo volumen más bajo de ejecución de los últimos 20 años, analizó.

La consultora evaluó que el incremento real observado se apoyó «fundamentalmente en una excepcionalmente baja base comparativa», ya que en 2024 se observó el menor volumen desde el 2003. «Es por eso que pese al alza anual, en términos históricos la ejecución de la IRD sigue muy por debajo: en 2025, se ubicó 65,1% por debajo del promedio anual 1995-2023», indicó el informe.

La IRD incluye los componentes «construcciones» y «maquinaria y equipamiento», principalmente.

En el caso de Neuquén, los envíos del 2025 fueron principalmente al rubro «construcciones», prácticamente un 95% del total. En cambio, Río Negro fue una de las únicas dos jurisdicciones donde fue mayor la incidencia del componente «maquinaria y equipamiento»: fue un 57% de lo enviado.

Qué pasó en 2025

El informe de Politikon Chaco analizó que, en el período de análisis, CABA y la provincia de Buenos Aires explicaron el 57,7% de la ejecución total. Si se agregan las provincias de Jujuy, Entre Ríos y Río Negro, esos cinco distritos concentraron el 69,9% de la ejecución total.

En el otro extremo, hay diez provincias donde el nivel de ejecución no alcanza siquiera el 1% de participación en el total, entre ellas Neuquén.

La provincia que gobierna Rolando Figueroa recibió en 2025 envíos por 5.867 millones de pesos, apenas por debajo de Chubut. Ocupó el puesto 18° en el reparto nominal, mientras que Río Negro quedó sexta.

La cifra para Neuquén representa una caída real (es decir, deflactando la inflación) del 5% respecto del año anterior, mientras que para la provincia que gobierna Alberto Weretilneck fue un incremento real del 22,1%.

Una de las pocas obras públicas financiadas por fondos nacionales que tuvo continuidad en la gestión de Milei fue el puente de La Rinconada, finalmente habilitado en noviembre pasado.

Brutal caída en la era Milei

El informe releva, además, cómo fue la evolución de los fondos por Inversión Real Directa (IRD) en las provincias y la Ciudad de Buenos Aires durante toda la gestión de Milei.

«Predomina un escenario de caídas de importante magnitud para la enorme mayoría de los subnacionales», marcó la consultora. Detalló que solamente hay dos casos que presentaron subas en ese período, que son Jujuy (252,2%) y Santiago del Estero (53,9%), mientras que en el resto de las jurisdicciones se observan «bajas en diferentes intensidades, siendo las de La Rioja (-99,1%), San Luis (-99,4%) y La Pampa (-99,6%) las más profundas».

Neuquén se ubicó en la mitad de tabla, con una caída del 72,4% en el financiamiento de IRD si se compara el 2023 con el 2025. En Río Negro, en cambio, la baja fue menos pronunciada, de un 22,3% en el período analizado.