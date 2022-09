Cómo resolver las candidaturas: difícil debate inicial en Juntos por el Cambio

Juntos por el Cambio ingresó en el debate del mecanismo para decidir sus candidatos en el 2023, planteándose la posibilidad de elecciones internas abiertas en esa coalición opositora.

El presidente del PRO y precandidato a la gobernación, Aníbal Tortoriello, se mostró “totalmente de acuerdo” con ese sistema en la “selección” de los candidatos.

También, el diputado nacional afirmó que el partido no se involucrará en la disputa nacional por la candidatura presidencial. “Ya lo hablé con (Horacio) Rodríguez Larreta y (Patricia) Bulrich: no voy a participar en ningún acto, pero voy a recibir a los dos cuando vengan a la provincia. El presidente del PRO de Río Negro no se identificará y, en todo caso, lo hará en la votación si hay PASO”, dijo.

Lo que también garantizó fue la libertad personal de los distintos dirigentes del partido en la provincia para sus respectivos alineamientos en esa compulsa nacional.

En Río Negro, Tortoriello entendió que los candidatos provinciales de Juntos por el Cambio deberán estar resueltos antes de fin de año.

En ese sentido, compartió su “selección” por “una elección interna abierta”, que consideró “bien democrático”.

Ratificó, igualmente, que los partícipes en esa compulsa deberían cumplir con dos condiciones: “la honestidad” y “la idoneidad”.

Durante el fin de semana, Tortoriello recibió en Cipolletti a un grupo de dirigentes de JxC, entre ellos, el ex diputado nacional Sergio Wisky y el ex intendente de Viedma, Gustavo Costanzo, que conformaron “Sumar para Cambiar” y, entre otros, Nicolás Suárez Colman de Republicanos Unidos, de Ricardo López Murphy.

En la ocasión, se planteó al candidato a la gobernación avanzar en las internas abiertas en JxC -incluso con un 25% de participación de no afiliados– y Costanzo acercó un diseño del mecanismo propuesto.

En diálogo con Río Negro, Tortoriello dijo “coincidir plenamente” porque “es el método más democrático” y contó haberlo hablado el pasado lunes con el legislador y titular presidente de la asamblea del PRO, Juan Martín.

El parlamentario roquense plantea reparos en ese camino. Ocurre -dijo- que “cada partido tiene su sistema de selección fijado por sus cartas orgánicas. En el Pro, las candidaturas se debaten entre el Consejo del partido y la Asamblea. Después, nos sentamos en la mesa de Juntos por el Cambio con los otros actores. A partir de ello surgirán las listas, puede ser por consenso, a partir de encuestas confiables para todos o por una interna abierta”.

Por su parte, Tortoriello remarcó que los dirigentes que lo visitaron ratificaron su respaldo a su candidatura a la gobernación, aunque negó haberse hablado de otros cargos. Admitió sí que las listas deberán estar definidas antes de fin de año.

El exintendente de Cipolletti fue categórico con su prescindencia de la disputa nacional del PRO por la candidatura presidencial. “Ya se lo aclaré a ambos, no habrá posicionamiento del Partido. Respeto a ambos y, además, le anticipé que los recibiré cuando vengan a Río Negro, pero no iré a ningún acto y mi respaldo estará, en todo caso, si hay PASO entre ellos”, indicó.