Cómo votaron los diputados de Neuquén, Río Negro y la Patagonia la reforma de la Ley de Glaciares
El oficialismo logró convertir en ley la modificación de la Ley 26.639, de Presupuestos Mínimos para la Protección de los Glaciares y del Ambiente Periglacial. La iniciativa obtuvo 137 votos afirmativos, 111 negativos y 3 abstenciones. De ese total, la Patagonia aportó 13 votos a favor, 11 en contra y una abstención.
En una sesión especial, la Cámara de Diputados sancionó la norma que permite la modificación de la Ley de Glaciares, o más bien la Ley 26.639, de Presupuestos Mínimos para la Protección de los Glaciares y del Ambiente Periglacial.
La iniciativa contaba con media sanción del Senado y en el medio atravesó un proceso de audiencias públicas en un intento de la oposición por frenar la medida, en las mismas participaron organizaciones, asociaciones y ciudadanos de todo el país.
Pese al escenario que se enfrentaba, el oficialismo logró imponerse y avanzar con la reforma en la última sesión que se realizó en Comisiones de Recursos Naturales y Conservación del Ambiente Humano y Asuntos Constitucionales.
El debate culminó con la aprobación luego de que la normativa juntara 137 votos a favor contra 111 negativos, tres abstenciones, uno sin votar y cinco ausentes. De ese total, la Patagonia aportó 13 votos a favor, 11 en contra y una abstención.
Reforma de la Ley de Glaciares: así votaron los diputados de Neuquén
En Neuquén, el acuerdo comercial tantas objeciones y la votación fue en su mayoría, afirmativa:
- Karina Maureira (La Neuquinidad, Neuquén): Abstención
- Soledad Mondaca (La Libertad Avanza, Neuquén): Afirmativo
- Gabriela Luciana Muñoz (La Libertad Avanza, Neuquén): Afirmativo
- Gaston Riesco (La Libertad Avanza, Neuquén): Afirmativo
- Pablo Todero (Unión Por La Patria, Neuquén): Negativo
Reforma de la Ley de Glaciares: cómo votaron los diputados de Río Negro
Por su parte los rionegrinos mostraron objeciones y la votación fue de la siguiente manera:
- Sergio Eduardo Capozzi (Provincias Unidas, Rio Negro): Afirmativo
- Marcelo Mango (Unión Por La Patria, Rio Negro): Negativo
- Adriana Cristina Serquis (Unión Por La Patria, Rio Negro): Negativo
- Aníbal Tortoriello (La Libertad Avanza, Rio Negro): Afirmativo
- Lorena Villaverde (La Libertad Avanza, Rio Negro): Afirmativo
Reforma de la Ley de Glaciares: los votos del resto de las provincias de la Patagonia
En el caso de Chubut las votaciones se ordenaron de la siguiente manera:
- Jorge Antonio Ávila (Provincias Unidas, Chubut): Afirmativo
- Maira Frías (La Libertad Avanza, Chubut): Afirmativo
- José Glinski (Unión Por La Patria, Chubut): Negativo
- Juan Pablo Luque (Unión Por La Patria, Chubut): Negativo
- César Treffinger (La Libertad Avanza, Chubut): Afirmativo
En Santa Cruz fueron más los votos negativos:
- José Luis Garrido (Por Santa Cruz, Santa Cruz): Afirmativo
- Jairo Guzmán (La Libertad Avanza, Santa Cruz): Afirmativo
- Ana María Ianni (Unión Por La Patria, Santa Cruz): Negativo
- Moira Lanesán Sancho (Unión Por La Patria, Santa Cruz): Negativo
- Juan Carlos Molina (Unión Por La Patria, Santa Cruz): Negativo
Y finalmente en Tierra del Fuego:
- Jorge Neri Araujo Hernández (Unión Por La Patria, Tierra del Fuego): Negativo
- Andrea Freites (Unión Por La Patria, Tierra del Fuego): Negativo
- Santiago Pauli (La Libertad Avanza, Tierra del Fuego): Afirmativo
- Miguel Rodríguez (La Libertad Avanza, Tierra del Fuego): Afirmativo
- Paulo Agustín Tita (Unión Por La Patria, Tierra del Fuego): Negativo
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