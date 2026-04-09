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Política

Cómo votaron los diputados de Neuquén, Río Negro y la Patagonia la reforma de la Ley de Glaciares

El oficialismo logró convertir en ley la modificación de la Ley 26.639, de Presupuestos Mínimos para la Protección de los Glaciares y del Ambiente Periglacial. La iniciativa obtuvo 137 votos afirmativos, 111 negativos y 3 abstenciones. De ese total, la Patagonia aportó 13 votos a favor, 11 en contra y una abstención.

Keila Giles

Por Keila Giles

Cómo votaron los diputados de Neuquén, Río Negro y la Patagonia la reforma de la Ley de Glaciares

Cómo votaron los diputados de Neuquén, Río Negro y la Patagonia la reforma de la Ley de Glaciares

En una sesión especial, la Cámara de Diputados sancionó la norma que permite la modificación de la Ley de Glaciares, o más bien la Ley 26.639, de Presupuestos Mínimos para la Protección de los Glaciares y del Ambiente Periglacial.

La iniciativa contaba con media sanción del Senado y en el medio atravesó un proceso de audiencias públicas en un intento de la oposición por frenar la medida, en las mismas participaron organizaciones, asociaciones y ciudadanos de todo el país.

Pese al escenario que se enfrentaba, el oficialismo logró imponerse y avanzar con la reforma en la última sesión que se realizó en Comisiones de Recursos Naturales y Conservación del Ambiente Humano y Asuntos Constitucionales.

El debate culminó con la aprobación luego de que la normativa juntara 137 votos a favor contra 111 negativos, tres abstenciones, uno sin votar y cinco ausentes. De ese total, la Patagonia aportó 13 votos a favor, 11 en contra y una abstención.

Reforma de la Ley de Glaciares: así votaron los diputados de Neuquén

En Neuquén, el acuerdo comercial tantas objeciones y la votación fue en su mayoría, afirmativa:

  • Karina Maureira (La Neuquinidad, Neuquén): Abstención
  • Soledad Mondaca (La Libertad Avanza, Neuquén): Afirmativo
  • Gabriela Luciana Muñoz (La Libertad Avanza, Neuquén): Afirmativo
  • Gaston Riesco (La Libertad Avanza, Neuquén): Afirmativo
  • Pablo Todero (Unión Por La Patria, Neuquén): Negativo

Reforma de la Ley de Glaciares: cómo votaron los diputados de Río Negro

Por su parte los rionegrinos mostraron objeciones y la votación fue de la siguiente manera:

  • Sergio Eduardo Capozzi (Provincias Unidas, Rio Negro): Afirmativo
  • Marcelo Mango (Unión Por La Patria, Rio Negro): Negativo
  • Adriana Cristina Serquis (Unión Por La Patria, Rio Negro): Negativo
  • Aníbal Tortoriello (La Libertad Avanza, Rio Negro): Afirmativo
  • Lorena Villaverde (La Libertad Avanza, Rio Negro): Afirmativo

Reforma de la Ley de Glaciares: los votos del resto de las provincias de la Patagonia

En el caso de Chubut las votaciones se ordenaron de la siguiente manera:

  • Jorge Antonio Ávila (Provincias Unidas, Chubut): Afirmativo
  • Maira Frías (La Libertad Avanza, Chubut): Afirmativo
  • José Glinski (Unión Por La Patria, Chubut): Negativo
  • Juan Pablo Luque (Unión Por La Patria, Chubut): Negativo
  • César Treffinger (La Libertad Avanza, Chubut): Afirmativo

En Santa Cruz fueron más los votos negativos:

  • José Luis Garrido (Por Santa Cruz, Santa Cruz): Afirmativo
  • Jairo Guzmán (La Libertad Avanza, Santa Cruz): Afirmativo
  • Ana María Ianni (Unión Por La Patria, Santa Cruz): Negativo
  • Moira Lanesán Sancho (Unión Por La Patria, Santa Cruz): Negativo
  • Juan Carlos Molina (Unión Por La Patria, Santa Cruz): Negativo

Y finalmente en Tierra del Fuego:

  • Jorge Neri Araujo Hernández (Unión Por La Patria, Tierra del Fuego): Negativo
  • Andrea Freites (Unión Por La Patria, Tierra del Fuego): Negativo
  • Santiago Pauli (La Libertad Avanza, Tierra del Fuego): Afirmativo
  • Miguel Rodríguez (La Libertad Avanza, Tierra del Fuego): Afirmativo
  • Paulo Agustín Tita (Unión Por La Patria, Tierra del Fuego): Negativo

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En una sesión especial, la Cámara de Diputados sancionó la norma que permite la modificación de la Ley de Glaciares, o más bien la Ley 26.639, de Presupuestos Mínimos para la Protección de los Glaciares y del Ambiente Periglacial.

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