Qué es el ambiente periglacial, uno de los puntos centrales en el debate de la Ley de Glaciares

El ambiente periglacial es una de las zonas más importantes dentro del sistema de protección establecido por la Ley de Glaciares en Argentina, ya que cumple un rol clave en la conservación del agua. En el debate es uno de los puntos más cuestionados por la oposición en Diputados.

La Cámara baja buscará este martes obtener un dictamen de mayoría y el objetivo es tratarlo en una sesión el miércoles.

Qué es el ambiente periglacial

El ambiente periglacial se trata de áreas cercanas a los glaciares donde el suelo permanece congelado durante gran parte del año y actúa como una reserva hídrica natural, regulando el flujo de agua hacia ríos y cuencas.

Estas regiones funcionan como una especie de “esponja” que acumula y libera agua de manera gradual, lo que resulta fundamental para el abastecimiento en distintas zonas del país.

El ambiente periglacial está incluido dentro de la ley vigente, que limita ciertas actividades como la minería o la explotación de recursos para evitar impactos ambientales que puedan afectar estas reservas.

Cambios en el límite del ambiente periglacial, uno de los cuestionamientos

En el marco del debate por la reforma de la norma, este tipo de territorio se convirtió en uno de los puntos centrales, ya que cualquier modificación en su protección podría tener consecuencias directas sobre la disponibilidad de agua.

De esta manera, el ambiente periglacial no solo es relevante desde el punto de vista geográfico, sino también estratégico, por su vínculo directo con los recursos hídricos y el equilibrio ambiental.

La Libertad Avanza es optimista en que tendrán los 129 diputados para abrir la sesión, habilitar el debate y al menos entre 130 y 134 votos convertir en ley el proyecto que ya fue aprobado el 26 de febrero por el Senado.

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