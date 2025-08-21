Cómo votaron los senadores de Neuquén, Río Negro y la Patagonia la derogación de decretos y un DNU de Javier Milei

El Gobierno recibió un nuevo revés en el Congreso. Esta vez, fue en el Senado de la Nación, en donde el cuerpo legislativo rechazó a varios decretos delegados y hasta un DNU de Javier Milei. Cómo votaron los senadores de Neuquén, Río Negro y la Patagonia.

Se voltearon los decretos delegados de eliminación de la Dirección Nacional de Vialidad (461/25); transformación del INTA y el INTI (462/25), del Banco de Datos Genéticos (351/25) y de distintos organismos culturales (345/25); y el DNU 340/25, que estableció un nuevo régimen de la Marina Mercante y limitó el derecho a huelga.

Las reformas, que ya contaban con el rechazo de la Cámara de Diputados, quedaron de esta forma sin efecto, aunque algunas ya están frenadas por la Justicia a través de medidas cautelares, como el cierre de Vialidad y la reforma del INTA.

Los decretos de Vialidad e INTA/INTI fueron los más vapuleados: recibieron 60 votos en contra y solo 10 a favor. El de organismos de Cultura obtuvo 57 votos en contra y 13 a favor; el del Banco de Datos Genéticos, 58 en contra y 12 a favor; y el de la Marina Mercante, 55 en contra y 13 a favor, con tres abstenciones.

Los senadores de la Patagonia votaron en su mayoría en contra de los decretos y el DNU. El único caso a favor fue de la senadora de Chubut, Edith Elizabeth Terenzi, quien ratificó con su voto las legislaciones vinculadas a Banco de Datos Genéticos, organismos culturales y el DNU. Por otra parte, la neuquina Lucila Crexell se ausentó.

Cómo votaron los senadores de Neuquén

En el caso neuquino, la senadora Lucila Crexell (Juntos por el Cambio) se ausentó, mientras que los otros dos senadores Oscar Parrili y Silvia Sapag (Unidad Ciudadana) votaron en contra de la eliminación de Vialidad Nacional, de la transformación del INTA e INTI, del Banco de Datos genéticos, de distintos organismos culturales, y contra el DNU que establecía un nuevo régimen de la Marina.

Cómo votaron los senadores de Río Negro

Los senadores Claudio Martín Doñate, Silvina García Larraburu (Unidad Ciudadana) y Mónica Silva (Juntos Somos Río Negro) votaron en contra de la eliminación de Vialidad Nacional, de la transformación del INTA e INTI, del Banco de Datos genéticos, de distintos organismos culturales, y contra el DNU que establecía un nuevo régimen de la Marina.

Cómo votaron los senadores de Chubut

Para los senadores de Chubut, los senadores Andrea Marcela Cristina (PRO), Carlos Alberto Linares (Unidad Ciudadana) y Edith Elizabeth Terenzi (Despierta Chubut) repartieron los votos.

Con respecto al cierre de Vialidad y la transformación del INTI e INTA, el rechazo fue unánime por parte de los tres.

Después, Linares y Terenzi votaron en contra en el resto de las votaciones, mientras que Cristina ratificó los decretos vinculados a Banco de Datos Genéticos, organismos culturales y el DNU que establecía un nuevo régimen de la Marina Mercante y limitaba el derecho a huelga.

Cómo votaron los senadores de Santa Cruz

Los senadores José María Carambia, Natalia Elena Gadano (Por Santa Cruz) y Alicia Kirchner (Unidad Ciudadana) votaron contra de la eliminación de Vialidad Nacional, de la transformación del INTA e INTI, del Banco de Datos genéticos, de distintos organismos culturales, y contra el DNU que establecía un nuevo régimen de la Marina y limitaba el derecho a huelga.

Cómo votaron los senadores de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur

Los senadores Pablo Daniel Blanco (Unión Cívica Radical), María Eugenía Duré, Cándida Cristina López (Unidad Ciudadana) votaron los tres en contra de la eliminación de Vialidad Nacional, de la transformación del INTA e INTI, del Banco de Datos genéticos, de distintos organismos culturales, y contra el DNU que establecía un nuevo régimen de la Marina y limitaba el derecho a huelga.