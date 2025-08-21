Más de $10 millones para senadores: tendrán un nuevo aumento salarial desde noviembre

Los senadores de la Nación pasarán a cobrar un salario bruto de más de 10,2 millones de pesos a partir del mes de noviembre. En un escenario de tensión entre el Congreso y el Gobierno de Javier Milei, llega un nuevo incremento de las dietas, ya que los haberes se encuentran atados a la paritaria de los empleados del Poder Legislativo.

El acuerdo salarial fue cerrado con la Asociación de Empleados Legislativos (APL) e incluye un aumento escalonado del 1,2% para los meses de septiembre, octubre y noviembre.

A esto se le suma el retroactivo del 1,3% que se les otorgó a los trabajadores para los meses de junio, julio y agosto, totalizando un acumulado del 7,52% en el período.

El valor de 10,2 millones de pesos es el salario bruto de los senadores, sin los descuentos correspondientes a jubilación, obra social y el Impuesto a las Ganancias. A partir del aumento, el valor del módulo que se utiliza para fijar los salarios se ubica en 2.554 pesos, que al multiplicarse por los 4.000 módulos que tienen las dietas, da el total de los 10,2 millones.

Los antecedentes de la polémica por los aumentos a senadores

La discusión sobre las dietas de los senadores no es nueva. En mayo de 2024, los legisladores habían aprobado un nuevo esquema de salarios por módulos, que despertó fuertes críticas en la opinión pública. Como respuesta, decidieron congelar sus haberes hasta el 31 de diciembre, lo que evitó que en ese momento las dietas se elevaran a 8,9 millones de pesos brutos.

Sin embargo, a partir de marzo de este año, al vencer el decreto que los mantenía congelados, los sueldos pasaron de 7,5 a 9 millones de pesos. A esta cifra se incorporaron las subas otorgadas a los empleados legislativos en enero y febrero, además de un incremento del 6,6% de julio y agosto del año anterior, que no se había aplicado por la decisión de Villarruel.

La titular del Senado, Victoria Villarruel, intentó sin éxito desenganchar las dietas de los legisladores del aumento de los empleados, pero la propuesta no prosperó. Según trascendió, los bloques de La Libertad Avanza, el PRO y la UCR, junto a la mayoría de los senadores federales, pidieron no recibir el último aumento de junio, julio y agosto. Por su parte, el bloque peronista no se pronunció al respecto.

Tensión entre el Congreso y el Gobierno de Javier Milei

Este nuevo incremento de las dietas se da en un contexto de creciente tensión entre el Senado y el Gobierno de Javier Milei. La relación se tensó aún más luego de que la Cámara alta rechazara decretos delegados del presidente y avanzara con la derogación del veto a la ley de emergencia en discapacidad, en una jornada adversa para el oficialismo.

El Presidente acusó al kirchnerismo de tener «secuestrado al Congreso» y de buscar quebrar al Estado, lo que profundizó la brecha entre ambos poderes. La decisión de los senadores de avanzar con el aumento, mientras en el recinto se debaten temas sensibles, pone de manifiesto el estado de la relación entre ambos poderes del Estado.