Comunidad suma a un nuevo intendente: Julieta Corroza felicitó a Estaban Cimolai

Comenzó la carrera hacia las Elecciones 2025. La ministra de Desarrollo Humano, Gobiernos Locales y Mujeres y ahora candidata a senadora por La Neuquinidad, Julieta Corroza, celebró la integración de un nuevo intendente al espacio: Esteban Cimolai, jefe comunal de Centenario. «Vamos a seguir transitando juntos este camino desde el hacer, con la convicción de que la construcción es en equipo«, comunicó.

«Neuquén necesita hombres y mujeres que amen esta tierra sin condiciones con un profundo compromiso por mejorar la calidad de vida de cada vecino, defendiendo los recursos de todos los neuquinos», remarcó en una publicación en la red social X.

Cimolai, por su parte, cumple su segundo mandato en Centenario. Llegó a la intendencia en 2015 promovido por el exjefe comunal Javier Bertoldi. Se postuló para un segundo mandato, pero perdió contra el propio Bertoldi. En las elecciones de 2023 tuvo su revancha y ganó con su propio partido, Somos Centenario. Ahora, se suma a Comunidad.

La presentación oficial de Cimolai a la primera línea de Comunidad se da luego de que el intendente de Neuquén, Mariano Gaido, le exigiera al jefe comunal de Centenario que pague la deuda por la disposición y tratamiento de sus residuos sólidos urbanos en el Complejo Ambiental de Neuquén (CAN). Le advirtió que no recibirán más desechos de la localidad vecina hasta que no salde su compromiso.

Cimolai ya se había acercado a Figueroa, tras el triunfo en las elecciones de 2023. Tan solo una semana atrás, previo al lanzamiento oficial de la candidatura de Corroza, acompañó al gobernador y a la ministra durante una recorrida por las obras de desagües cloacales que se ejecutan en Centenario.

Durante la visita, Corroza enfatizó el compromiso del gobierno provincial con los servicios básicos. “Hoy para nuestro gobernador y para todo el equipo de gobierno que los neuquinos tengan los servicios básicos es realmente nuestra prioridad», afirmó Corroza.

Por su parte, el intendente Esteban Cimolai resaltó la importancia del proyecto para la localidad. Explicó que se trata de “una obra muy importante, una obra que venía postergada, donde realmente estábamos en una situación de conflicto porque el derrame en momentos del año era muy importante y había que solucionarlo”.

Valoró el respaldo del gobernador Figueroa en la gestión de los recursos. «Era una obra muy costosa para la que no teníamos el recurso y rápidamente a través de la decisión de Rolando (Figueroa) y de la ministra Julieta (Corroza) se obtuvieron los recursos para empezar esta obra”.

Corroza, en ese sentido, reiteró el compromiso de trabajar «a través de este pacto de gobernanza que firmamos con Esteban y con el resto de los intendentes, que nos permite asumir este compromiso de manejar con mucha responsabilidad los recursos económicos para que se redistribuyan en donde realmente hace falta, que es en toda la infraestructura”.

Elecciones 2025: Rolando Figueroa lanzó la lista de La Neuquinidad

La Neuquinidad del gobernador Rolando Figueroa presentó. este lunes 14 de julio, a quienes serán sus candidatos para las elecciones del 26 de octubre, con una apuesta a los integrantes del “triángulo de hierro”, pero también a figuras “anti-casta” que no pertenecen a la política. Los nombres integran la lista “A” de la alianza, que convocó a internas para este mes, aunque se da por descontado que será proclamada sin competencia.

Los primeros lugares en la lista de senadores los ocuparán sus actuales ministros Julieta Corroza (Desarrollo Humano) y Juan Luis “Pepé” Ousset. “Dos personas que nunca me abandonaron, que son artífices de esta construcción política y de quienes doy fe de su obsesión por el trabajo”, los describió ayer Figueroa.

“Es tan importante esta elección que, a mi modo de ver, si me desprendo de una parte de este proyecto, de un motor fundamental de este equipo, es porque necesitamos que de verdad estemos bien representados”, explicó el gobernador, quien aspira a obtener las dos bancas de la Cámara Alta. “Jugamos a ganar”, afirmó.

La ministra de Desarrollo Humano de Neuquén, Julieta Corroza, será el principal arma de Rolando Figueroa para poner un pie en el Senado y terminar de completar su cruzada contra los apellidos «notables» de la política.

«Yo no opino del resto de la gente, pero desde que me lo confirmaron, lloré mucho de emoción porque la política ha sido muy dura conmigo, particularmente, y con muchas de las mujeres que nos dedicamos a la política», afirmó la funcionaria.

Corroza dijo que su candidatura era algo que «venían hablando» con Figueroa pero que se lo confirmó días atrás.

«Más que destituir a una persona con nombre y apellido, me parece que al Senado por fin va a llegar gente que amamos a Neuquén. Y la única persona que me va a dar órdenes es el gobernador, basándose en el único compromiso que tenemos, que es con el pueblo neuquino», dijo.