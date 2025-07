Julieta Corroza, «una chica de barrio de Plottier» para la cruzada de Rolando Figueroa contra los apellidos del Senado

La ministra de Desarrollo Humano de Neuquén, Julieta Corroza, será el principal arma de Rolando Figueroa para poner un pie en el Senado y terminar de completar su cruzada contra los apellidos «notables» de la política.

«Sacar a (Oscar) Parrilli con una chica de barrio de Plottier, qué lindo va a ser», se entusiasmaban en las filas de La Neuquinidad cuando la candidata ya era un secreto a voces.

«Yo no opino del resto de la gente, pero desde que me lo confirmaron, lloré mucho de emoción porque la política ha sido muy dura conmigo, particularmente, y con muchas de las mujeres que nos dedicamos a la política», afirmó la funcionaria.

Corroza dijo que su candidatura era algo que «venían hablando» con Figueroa pero que se lo confirmó días atrás.

«Más que destituir a una persona con nombre y apellido, me parece que al Senado por fin va a llegar gente que amamos a Neuquén. Y la única persona que me va a dar órdenes es el gobernador, basándose en el único compromiso que tenemos, que es con el pueblo neuquino», dijo.

Julieta Corroza candidata: «Campaña atípica»

La candidata a senadora, quien fue la jefa de campaña territorial de Rolando Figueroa en las elecciones a gobernador del 2023, reconoció que le va a «costar un poco» salir de ese rol. «Realmente me gusta estar encima de las cosas, siempre estoy muy controlando el trabajo pero voy a tener que tomar la decisión de dejar que otra gente haga su trabajo y ponerme en el lugar de candidata», analizó.

«De todas maneras, una no pierde su naturaleza: me gustan las campañas electorales. Creo que esta que viene por delante es un gran desafío porque ya no van más las campañas viejas», se anticipó la candidata al entender que será «una campaña atípica» la que se hará para las elecciones del 26 de octubre.