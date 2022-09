Sin la oposición ni Cristina, la iglesia pidió por «la Paz y la Fraternidad de los Argentinos»

A raíz del intento de magnicidio contra la vicepresidenta Cristina Fernández Kirchner, la Iglesia convocó a una misa para construir «un clima de fraternidad» en la Basílica Luján y repudiar el ataque.

El presidente Alberto Fernández participó junto a parte de su Gabinete y se sentó junto al ex mandatario Eduardo Duhalde, sentado a su izquierda y al ministro del Interior, Eduardo De Pedro. En la misma zona estuvo la referente de Madres de Plaza de Mayo Vera Jarach.

No hubo representación opositora y tampoco asistió Cristina.

«La fraternidad es un don y una tarea, difícil, compleja, pero necesitamos darnos un clima de fraternidad», expresó el arzobispo de Mercedes-Luján, Jorge Eduardo Scheinig.

«Este es un lugar muy particular. En esta misa aprovechemos a dejar que la Virgen escuche nuestras necesidades. Su presencia le habla a la Patria. Que la voz de nosotros sea la voz de la Argentina, en una oración sentida por la paz y la fraternidad», expresó en la apertura de la ceremonia.

La ceremonia había sido convocada bajo la consigna «misa por la Paz y la Fraternidad de los Argentinos» por el intendente de Luján, Leonardo Boto, para intentar pacificar el escenario político.

Pese a que se cursaron invitaciones a dirigentes del Frente de Todos y de Juntos por el Cambio, sólo se sumaron los alineados con el Gobierno.

También participan de la ceremonia el jefe de Gabinete, Juan Manzur; el gobernador bonaerense Axel Kicillof; el ministro de la Comunidad bonaerense, Andrés Larroque; el canciller Santiago Cafiero; los ministros Daniel Filmus, Gabriel Katopodis, Jorge Taiana y Juan Zabaleta; y el senador Oscar Parrilli, intendentes; y referentes de organismos de derechos humanos; entre otros.

Todo el arco de Juntos por el Cambio no aceptó prestarse a la foto en Luján. El gobernador jujeño, Gerardo Morales, en declaraciones a Urbana Pla, dijo: «El Gobierno se equivoca, no puede convocar a la unión nacional y decir que a unos los convocan y a otros no”. Destacó no obstante el “gran esfuerzo” de Wado, con quien se encontró el jueves en Resistencia, Chaco, peroo cuestionó “el esquema de la convocatoria” a la misa, y le pidió al Gobierno “institucionalizar” el llamado al diálogo.