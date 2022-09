Manu Ginóbili ingresa hoy al Salón de la Fama de la NBA: «Es irreal estar acá»

Emanuel David Ginóbili, el basquetbolista argentino más destacado de la historia, gozará hoy de un privilegio reservado para pocos cuando ingrese al Salón de la Fama de la NBA en los Estados Unidos.

El bahiense, de 45 años, será homenajeado en el James Naismith Basketball Hall of Fame de la ciudad de Springfield, estado de Massachusetts, en una ceremonia que comenzará a las 20 (hora de Argentina) y será televisada por DirecTV Sports.

La distinción a la que accederá Manu (retirado en agosto de 2018) formado bajo la órbita FIBA no suele ser común en pares de estas latitudes, a punto tal que será el cuarto sudamericano en recibir el premio.

Dos de sus laderos perfectos en los San Antonio Spurs serán quienes compartirán la ceremonia. Así, Tim Duncan oficiará de presentador y Tony Parker se desempeñará como una suerte de asistente, tal como ocurrió en el rectángulo de juego durante la mayoría de los encuentros que compartió el denominado ‘Big Three’.

Ginóbili estará acompañado por su esposa, Marianela, e hijos, aunque no por sus padres, Jorge y Raquel, quienes se quedaron en Bahía Blanca. Tampoco acudirá su hermano Sebastián (actual DT de La Unión de Formosa en la Liga Nacional), aunque sí lo hará el mayor, Leandro.

El ganador de cuatro anillos de campeón con los San Antonio Spurs, expresó el viernes que «es un momento irreal estar acá. Uno no crece en Argentina pensando que va a llegar a este lugar. Siendo de donde soy, ya el hecho de llegar a la NBA era algo soñado. Tuve un camino muy improbable para alguien que viene de donde yo vengo»

En todo momento Ginóbili se mostró agradecido: «Estoy acá porque jugué en equipos increíbles. No soy el tipo de jugador que hubiera llegado aquí de cualquier manera. Necesitaba un gran equipo. Tuve muchísima suerte de jugar y estar en equipos maravillosos en el momento indicado».

«Mis logros más importantes son colectivos. No tengo un premio MVP (jugador más valioso), así que estoy acá por haber formado parte de grandes equipos. Desde el sexto hombre [por el que también fue premiado] a los All-Stars, cada vez que pasó eso fue porque mi equipo se destacó y esta no es la excepción», amplió el argentino.

Se me estaría atragantando un discurso… https://t.co/pRnbQq66Aq

Tres entrenadores que lo condujeron en distintos períodos en el seleccionado argentino fueron invitados a la ceremonia. Rubén Magnano y Sergio ‘Oveja’ Hernández no podrán asistir al evento, afectados a diferentes compromisos laborales. Sí estará Julio Lamas y también Oscar ‘Huevo’ Sánchez, su primer entrenador en LNB, en Andino de La Rioja.

Otros excompañeros de seleccionado que participarán del agasajo son Luis Scola, Andrés Nocioni, Juan Ignacio ‘Pepe’ Sánchez y Fabricio Oberto. Con todos ellos consiguió la medalla de oro en Atenas 2004, al vencer en la final a Italia (84-69).

Ginóbili, quien llegó a los San Antonio Spurs procedente del Kinder Bolonia de Italia (2002), ganó cuatro títulos en la NBA: 2003, 2005, 2007 y 2014.

Su camiseta número 20, la que siempre utilizó mientras duró su romance con la franquicia texana, fue retirada en el AT&T Center de San Antonio en marzo de 2019.

En el conjunto que aún sigue dirigiendo el entrenador Gregg Popovich (también invitado y con rol preponderante en la fiesta), el otrora escolta bahiense sumó 1495 triples convertidos y 1392 recuperos. En ambos rubros, Ginóbili es récord histórico en la franquicia.

Got some nice AF1s custom made for today… pic.twitter.com/uWsdHQ3fN1