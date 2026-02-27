El Gobierno busca adelantar la puesta en marcha del acuerdo Mercosur-UE tras lograr la aprobación en el Senado

El Gobierno Nacional solicitó la aplicación provisional del acuerdo comercial sellado entre el Mercosur y la Unión Europea luego de su sanción en la Cámara de Senadores.

El anuncio lo hizo el ministro de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto, Pablo Quirno, desde su cuenta de X.

El Gobierno dio un paso clave para implementar el acuerdo entre Mercosur y la UE

“A partir de la promulgación de la ley de aprobación del Acuerdo Mercosur-Unión Europea y la presentación ante el Mercosur y la Unión Europea de las notas correspondientes, Argentina ha solicitado formalmente la aplicación provisional del acuerdo como fue aprobado el pasado enero”, sintentizó.

“La Presidente de la Comisión Europea Ursula von der Leyen convocó a conferencia de prensa esta mañana para confirmar esto. La Argentina será próspera”, concluyó.

El funcionario siguió la sesión desde uno de los palcos del recinto y celebró la aprobación del respaldo al entendimiento que obtuvo 69 votos a favor y tan solo tres en contra. Luego, el presidente Javier Milei promulgó el acuerdo.

El entendimiento fue suscripto el 17 de enero de 2026 en la ciudad de Asunción, República del Paraguay, entre los Estados parte del Mercosur —la República Argentina, la República Federativa del Brasil, la República del Paraguay y la República Oriental del Uruguay— y el bloque europeo.

El acuerdo consta de 23 capítulos, junto con sus anexos y apéndices, que forman parte integrante de la norma aprobada por el Parlamento. El texto completo de los anexos se encuentra disponible en la edición web del Boletín Oficial de la República Argentina (BORA).