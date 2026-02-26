Javier Milei camino a ser el primer presidente en aprobar el acuerdo Mercosur-UE: qué pasa si lo logra antes de marzo

El presidente Javier Milei se encamina a ser el primer presidente en aprobar el acuerdo Mercosur-UE. Si todo sale como lo planeado, podría hacer el anuncio oficial el próximo domingo para abrir el año parlamentario e inaugurar las sesiones ordinarias.

De igual manera aún le resta un paso clave para convertirse en el primer mandatario regional que logró la ratificación del Congreso, lograr el aval del Senado en la sesión de este jueves. El oficialismo asegura que cuenta con los votos necesarios y podría suceder lo mismo que en Diputados cuando se logró la media sanción.

Qué pasa si Javier Milei aprueba el acuerdo Mercosur -UE primero

El bloque libertario que preside Patricia Bullrich, movió todas sus fichas en las últimas horas para apurar el tratamiento de acuerdo entre los bloques comerciales. No sólo Argentina aceleró el trámite, Uruguay también y el objetivo para ambos países es el mismo: lograr la ratificación. Fuentes del gobierno uruguayo aseguraron a Infobae que la idea es que se vote también este 26 de febrero.

Un legislador libertario explicó que la urgencia por aprobar la medida radica en acelerar los plazos legales, permitiendo que el tratado entre en vigencia en Argentina en el menor tiempo posible. «El beneficio en particular de aprobarlo rápido es que una vez que se hace, al otro día, el consejo automáticamente se da por notificado y empiezan a correr los dos meses para que se aplique el acuerdo con la Argentina», indicó y agregó: «Después está lo simbólico, de querer enviar un mensaje de liderazgo en la región».

El acuerdo se divide en una parte política y una económica: la primera parte quedó frenada debido a que el Parlamento Europeo votó a favor de remitir el acuerdo al Tribunal de Justicia de la Unión Europea para que revise su compatibilidad con los tratados comunitarios, un proceso que podría demorar hasta dos años. En cuanto a la segunda parte, las facultades para avanzar con algunos procesos ya fueron delegadas en el Consejo Europeo y este podrá comenzar a negociar con los países que ratifiquen el acuerdo.

Desde el oficialismo explicaron que «la entrada en vigencia del acuerdo permitiría cubrir cuotas de exportación de algunos productos, como la carne, antes que Brasil, por ejemplo».

El acuerdo estratégico entre el Mercosur y la Unión Europea tardó más de una década de negociaciones en lograrse y es de gran interés para la gestión de Javier Milei porque el tratado prevé una eliminación gradual de aranceles más la adopción de regulaciones técnicas comunes en las exportaciones bilaterales.

El Gobierno sostiene al respecto que el acuerdo conformará un mercado de bienes y servicios de más de 700 millones de personas.

«Esta decisión representa un salto cualitativo y cuantitativo en la estrategia de inserción internacional de la Argentina ya que, por su dimensión y escala económica, implica un aumento sustancial de la proporción del PIB global con el que el país mantiene acuerdos comerciales. A partir de la entrada en vigor del Acuerdo Interino de Comercio, Argentina pasará a contar con una red de instrumentos comerciales mediante los que se relaciona con más del 30% del PBI mundial», aseguraron desde Casa Rosada. También indicaron que «con la liberalización del mercado, casi la totalidad de las exportaciones agrícolas del Mercosur a la UE se verán beneficiadas».

El embajador de Alemania en Argentina, Dieter Lamle, elogió el acuerdo y remarcó que representa una «oportunidad para profundizar la integración y promover innovación», también una reducción de los aranceles en el 90% de los grupos de productos, «algo beneficioso para las empresas alemanas y argentinas».

En Diputados, el tratado obtuvo 203 votos afirmativos, 42 negativos y 4 abstenciones, y el bloque Unión por la Patria quedó dividido. Entre los negativos están los bloques opositores que advierten sobre el posible impacto negativo en la industria nacional y sobre la capacidad de adaptación a regulaciones técnicas más estrictas, enfocados en resguardar empleos en sectores sensibles. De igual manera el proyecto avanzó y ahora resta esperar los resultados del Senado.

Con información de Infobae