Argentina se transformó en el segundo país de la región en ratificar el acuerdo Mercosur-UE

En la recta final de las sesiones extraordinarias, el Gobierno se alzó con una nueva victoria legislativa: logró ratificar el acuerdo entre el Mercosur y la Unión Europea, que marca un hito en la política de comercio exterior.

El proyecto, que ya había obtenido amplia mayoría en la Cámara de Diputados, completó este jueves su trayectoria en el Senado con 69 votos afirmativos y solo tres negativos.

Acuerdo Mercosur-UE: proyectan un crecimiento de hasta 122% en exportaciones

Los únicos tres votos en contra fueron de senadores identificados con la expresidenta Cristina Kirchner: los bonaerenses Juliana Di Tullio y Eduardo “Wado” De Pedro, y la fueguina Cristina López. Todos los demás integrantes de la Cámara votaron a favor, lo que significó todo un dato político. No hubo ningún ausente.

Según datos oficiales, el 92% de las exportaciones del bloque sudamericano dejarán de tener aranceles. Se establece un cupo anual de exportación con aranceles preferenciales, desde el Mercosur a la UE, de 99.000 toneladas de carne bovina, 180.000 toneladas de carne aviar y 1 millón de toneladas de maíz, entre muchísimos otros puntos.

Las proyecciones de crecimiento exportador son de hasta 122% en diez años para Argentina, de acuerdo con información de Presidencia. Sectores estratégicos como energía, minería, agroindustria e industria se verán “especialmente beneficiados”.

Argentina deja el proteccionismo con el acuerdo Mercosur-UE aprobado

“El país decidió cambiar retraso por prosperidad. Durante mucho tiempo, Argentina giró adentro de una lógica proteccionista, donde miraba al mundo como un enemigo. Hoy estamos en otra dimensión: una dimensión de competir, producir, crecer y volver a ocupar un lugar en el escenario global”, resaltó Bullrich al cierre del debate.

La libertaria sostuvo que “es un resultado de más de 40 años de una estrategia que al país le va a traer los mejores resultados en la historia. El comercio aumenta la libertad: esa es nuestra mirada y nuestra filosofía. Las barreras comerciales generan un modelo corporativo, donde los precios son más altos y el poder adquisitivo se destruye”.

José Mayans criticó el apuro del Gobierno por sancionar la Ley

Salvo los tres kirchneristas que votaron en contra, todo el resto de la bancada justicialista votó a favor, en sintonía con el apoyo que ya había expresado la mitad del bloque de diputados. Algunos, como el exgobernador Santiago del Estero Gerardo Zamora, destacaron los beneficios que traerá para sus provincias.

Jose Mayans cargó contra el gobierno por el modo en que se trató el acuerdo. Foto: Clarín.

“No vamos a oponernos a un tema que se trabajó mucho tiempo. Hay muchas provincias que piensan que las puede beneficiar”, admitió el presidente del interbloque, José Mayans. Sin embargo, marcó que “hay que trabajar mucho en corregir las asimetrías que tenemos, en primer lugar no con la Unión Europea, sino con Brasil”.

Mayans cuestionó duramente el “apuro” del Gobierno en sancionar la ley, pero Bullrich le salió al cruce: “Es un tratamiento exprés que lleva 26 años”. Además, recordó que la discusión “sufrió una pausa de diez años, en el gobierno que representa (Mayans)”. Finalmente, desafió a la oposición: “Si lo votamos por unanimidad, Argentina va a dar un paso de madurez al mundo”. Por poco, no sucedió.

Uruguay fue el primero en aprobar el acuerdo

El único trago amargo para la Casa Rosada fue no haber convertido a la Argentina en el primer país de la región en avalar el documento. El objetivo era evidente: Bullrich había adelantado el tratamiento (originalmente previsto para el viernes) con el objetivo de ganarle a Uruguay, pero el país vecino lo aprobó antes, en cuestión de minutos.

En Argentina, la votación se demoró primero por el tratamiento del pliego de Fernando Iglesias como embajador ante la Unión Europea y Bélgica (también aprobado). Una vez que arrancó el debate sobre el acuerdo internacional, Bullrich activó gestiones para adelantar la votación, en tándem con el canciller Pablo Quirno, que estaba presente en el recinto.

Fu el radical Maximiliano Abad quien, pasado el mediodía, pidió la palabra para ir a la votación, pero lejos de obtener respaldo abrió una polémica. “Hacen lo que se les canta las pelotas”, enfureció Mayans, al rechazar bajar oradores del peronismo.

El formoseño se quejó de que el presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores, el libertario Francisco Paoltroni, “usó siete minutos para defender una posición que llevó 20 años”. La radical Carolina Losada intervino para aclarar que llegar primero le traería a la Argentina más beneficios arancelarios, pero desde el peronismo el pampeano Daniel Bensusán sentenció que “es mentira”.

Lo cierto es que Uruguay aprobó el acuerdo antes y la carrera oficialista perdió sentido. El Gobierno no pudo llegar primero, pero aún así celebró el acuerdo. “Vamos a poder acceder a un mercado que integran 450 millones de personas, y va en línea con la enorme gestión del presidente Javier Milei para continuar este camino de insertar a la Argentina en el mundo”, destacó el ministro del Interior, Diego Santilli.