El Senado aprobó a Fernando Iglesias como embajador ante la Unión Europea: duras críticas de la oposición

La Cámara alta votó el pliego de Iglesias en una sesión marcada por cruces políticos.

El Senado aprobó este jueves el pliego de Fernando Iglesias como embajador extraordinario y plenipotenciario ante Bélgica y la Unión Europea. La votación reunió 38 votos afirmativos, 31 negativos y una abstención, en medio de una sesión marcada por cruces políticos.

Según consignó la Agencia Noticias Argentinas, la Cámara alta dio luz verde a la propuesta del Ejecutivo tras un intercambio de posiciones entre oficialismo y oposición. La designación requiere acuerdo del Senado para formalizar el cargo diplomático.

Votación en el Senado por la Unión Europea: apoyos y rechazos al pliego

El mendocino Juan Carlos Pagotto (La Libertad Avanza) defendió la postulación del ex PRO. Mientras que, el santacruceño José Carambia rechazó la nominación y afirmó: “Es un soberbio, pedante, incapacitado para ejercer la función”.

El puntano Fernando Salino (Justicia Social Federal) cuestionó antecedentes del dirigente y recordó publicaciones desmalvinizadoras editadas en 2012. A su vez, la jujeña Carolina Moisés sostuvo que Iglesias “tiene enormes limitaciones para el cargo y nos va a hacer pasar vergüenza”.

La designación de Iglesias requiere acuerdo del Senado para asumir como embajador.

La sesión se desarrolló en medio de un temario que incluyó el tratamiento del acuerdo Mercosur-UE y la reforma de la Ley de Glaciares. El oficialismo busca avanzar antes de la Asamblea Legislativa del 1 de marzo. El Senado se reunió desde las 11.00 para debatir los dos ejes centrales de las sesiones extraordinarias.

Acuerdo Mercosur-UE y Ley de Glaciares: cruces, incidentes y debate en el Senado

Durante la jornada se produjo un cruce cuando se propuso adelantar la votación del acuerdo entre el Mercosur y la UE. José Mayans, senador del Partido Justicialista por Formosa, cuestionó el procedimiento y expresó: «No se puede hacer cualquier cosa». Luego ironizó: «Si acá votamos por mayoría que usted se baje los pantalones lo hace».

En la previa del debate por la Ley de Glaciares, también se registraron incidentes cuando efectivos de la Policía Federal Argentina actuaron ante una protesta de Greenpeace. Facundo Tedeschini, camarógrafo de A24, fue trasladado al Hospital Ramos Mejía por el SAME tras sufrir lesiones leves.

La senadora Patricia Bullrich se refirió al accionar policial y señaló: «(Tedeschini) Intentó entrar en donde estaban los detenidos. Quiso tomar fotografías de las personas. El policía ya tiene un sumario porque no fue una conducta normal; hubo una actitud inmediata por parte del jefe de la policía».

En tanto desde Casa Rosada manifestaron expectativas sobre la reforma ambiental. «Estarían los números”, sostuvo una fuente del Gobierno citada por Infobae, en relación con los votos para modificar la Ley de Glaciares.