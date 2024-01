Conflicto con Uber en Neuquén: Aseguran que no está prohibido y buscan regularizarlo

En medio del conflicto entre taxistas de Neuquén que buscan impedir el funcionamiento de aplicaciones como Uber, la concejal del PRO, Denisse Stillger, defendió «la competencia de igual a igual» y aseguró a RÍO NEGRO RADIO que «no está prohibido» el servicio. En el Concejo Deliberante, busca regularizar las aplicaciones mientras que los conductores de taxis piden al municipio mayores sanciones.

Aunque ayer se manifestaron en la municipalidad, la polémica con los taxistas que buscan impedir el funcionamiento de aplicaciones como Uber está en agenda desde el año pasado. En el centro, cortaron la calle y exigieron al municipio mayores sanciones para quienes ofrezcan el servicio. El municipio defendió a los taxistas y aseguró que realizan controles y retienen vehículos.

Por su parte, desde el Concejo Deliberante, la concejal del PRO, Denisse Stillger, busca regularizar este tipo de aplicaciones. «Hay un montón de localidades de nuestro país donde ya se encuentra regulado el servicio y que funcionan de manera correcta con los servicios tradicionales que conocemos», aseguró.

Acerca del proyecto que presentó el año pasado, Stillger explicó «planteé la necesidad de incluir estas aplicaciones teniendo en cuenta que Neuquén es una ciudad que crece cada día más y el transporte de pasajeros tiene que estar acorde con la situación y hoy no lo está«, afirmó.

Así también defendió que se trata de una «demanda del usuario». Agregó que el servicio de transporte como taxis y remisses «no alcanza». «Me parece que no hay que correr el foco ahí y hay que buscar la mejor solución para todos los neuquinos, no solo para un sector», agregó.

En cuanto a las multas y sanciones que el municipio aseguró que realizan y los taxistas pidieron que sean más duras, Stillger aseguró que en realidad «hay que analizar si realmente son ilegales las aplicaciones«.

«En la legislación está regulado el transporte público como taxis y remisses, pero no habla sobre el transporte privado«, expuso. «Para mí, lo que no está prohibido, está permitido», consideró. Además, indicó que las sanciones «podrían ser sancionables como no, porque en muchas localidades se plantea que el servicio es legal, esa jurisprudencia puede ser tomada».

Acerca de la competencia, indicó que se debería cobrar cánones también a las aplicaciones, como lo hacen los taxis y remisses. «Pero si uno no sienta todos los factores en una mesa de diálogo, es imposible», expresó. «Lo rechazamos, pero el servicio sigue estando, de manera regular o irregular«, concluyó.

Conflicto con Uber en Neuquén: el proyecto que busca regularizar las aplicaciones

La concejal detalló que busca regularizar el servicio de aplicaciones, pero con reglamentaciones. «Hay que discutir la incorporación, pero exigiendo requisitos para que haya una competencia de igual a igual con taxis y remisses», señaló.

Por eso es que ese proyecto se encuentra hoy en el Concejo el tratamiento que comenzaría a discutirse a partir del 15 de febrero, informó la concejal.

«Yo presenté un proyecto específicamente para poder fijar requisitos mínimos a las aplicaciones y fijar también cánones y cuestiones que le permitan a al servicio de las aplicaciones funcionar bien, y que a su vez permitan que haya una convivencia armónica», explicó.

Stillger garantizó que seguirá impulsándolo porque «es un error buscar prohibir un avance tecnológico«. «Me parece que la mejor solución podría ser buscar una reglamentación que les permita convivir», finalizó.

