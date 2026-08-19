Convenio entre el Idevi y la UBA permitirá sumar oportunidades de cooperación
El acuerdo busca desarrollar acciones conjuntas de investigación, capacitación, asistencia técnica, extensión, relevamiento y transferencia de conocimientos.
El Instituto de Desarrollo del Valle Inferior (Idevi) firmó un convenio de colaboración con la Universidad Nacional de Buenos Aires para desarrollar acciones conjuntas de investigación, capacitación, asistencia técnica, extensión, relevamiento y transferencia de conocimientos.
El acuerdo fue sellado por el presidente del organismo provincial, Gastón Gutiérrez; y el vicerrector de la UBA, Emiliano Yacobitti.
Esta incorporación al ecosistema educativo, académico y universitario de la región abre nuevas oportunidades de cooperación con las instituciones de nivel medio y superior que tienen presencia en el Valle Inferior.
El convenio forma parte de una estrategia orientada a consolidar los recursos existentes, generar conocimiento aplicado y ampliar las redes de trabajo para abordar los desafíos productivos del territorio.
«El desafío es generar puentes permanentes entre las instituciones educativas, el Estado y los productores, para que el conocimiento científico y profesional se transforme en soluciones concretas para nuestro territorio», sostuvo Gutiérrez.
El titular del instituto señaló que «la ESFA, el ITS N.º 1, la UNCo y la UNRN son protagonistas del desarrollo productivo regional. El trabajo conjunto con la UBA permitirá promover el intercambio de experiencias y sumar nuevas oportunidades de cooperación entre instituciones con saberes y trayectorias diversas».
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