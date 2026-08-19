Convenio entre el Idevi y la UBA permitirá sumar oportunidades de cooperación

Gutiérrez firmó el convenio en la sede de la UBA. Foto: gentileza.

El Instituto de Desarrollo del Valle Inferior (Idevi) firmó un convenio de colaboración con la Universidad Nacional de Buenos Aires para desarrollar acciones conjuntas de investigación, capacitación, asistencia técnica, extensión, relevamiento y transferencia de conocimientos.

El acuerdo fue sellado por el presidente del organismo provincial, Gastón Gutiérrez; y el vicerrector de la UBA, Emiliano Yacobitti.

Esta incorporación al ecosistema educativo, académico y universitario de la región abre nuevas oportunidades de cooperación con las instituciones de nivel medio y superior que tienen presencia en el Valle Inferior.

El convenio forma parte de una estrategia orientada a consolidar los recursos existentes, generar conocimiento aplicado y ampliar las redes de trabajo para abordar los desafíos productivos del territorio.

«El desafío es generar puentes permanentes entre las instituciones educativas, el Estado y los productores, para que el conocimiento científico y profesional se transforme en soluciones concretas para nuestro territorio», sostuvo Gutiérrez.

El titular del instituto señaló que «la ESFA, el ITS N.º 1, la UNCo y la UNRN son protagonistas del desarrollo productivo regional. El trabajo conjunto con la UBA permitirá promover el intercambio de experiencias y sumar nuevas oportunidades de cooperación entre instituciones con saberes y trayectorias diversas».