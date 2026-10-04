Desde Neuquén hasta las Malvinas, el mapa que revela dónde habita el calafate

El calafate es un arbusto muy popular por sus frutos oscuros y la famosa leyenda que promete el regreso a quien los pruebe. (Foto: Banfield Wiki)

Una leyenda dice que “quien come calafate, siempre vuelve” y se suele creer que ese arbusto crece solo en sitios de la provincia de Santa Cruz. Sin embargo, se trata de una especie vegetal nativa que crece a lo largo de toda la Patagonia. Un nuevo mapa colaborativo revela su presencia: los registros sitúan al calafate desde Neuquén hasta Tierra del Fuego y las Islas Malvinas.

Lucila Bertotti, licenciada en ciencias ambientales y becaria doctoral cofinanciada por la Secretaría de Ciencia y Tecnología de Chubut y el CONICET, creó un mapa colaborativo del calafate, cuyo nombre científico es Berberis microphylla.

Para elaborar el mapa, Bertotti, que forma parte del Centro de Investigación y Extensión Forestal Andino Patagónico (CIEFAP), eligió iNaturalist, una plataforma de ciencia ciudadana dedicada a registrar la biodiversidad.

“Las observaciones de calafate en iNaturalist registradas comienzan en 2011. Todas fueron sumadas automáticamente al proyecto en el momento en el que se creó. Hoy en día el proyecto del mapa cuenta con 1650 observaciones”, contó Bertotti a Diario RIO NEGRO.

Una especie, muchos registros

En la plataforma, las personas fotografían plantas, animales, hongos y otros organismos, y suben cada observación con su ubicación y fecha. La comunidad también colabora con la identificación de las especies.

El proyecto “Mapeo de calafate” reúne los registros que cumplen los criterios definidos para la especie. Cada nueva observación que responde a esos criterios se incorpora al mapa y amplía la información disponible actual.

Pero el proyecto ya aportó un dato que llamó especialmente la atención de su creadora: también aparecen observaciones de calafate en las Islas Malvinas. Bertotti contó que desconocía esos registros antes de comenzar a trabajar con la plataforma.

“El mapa registra observaciones puntuales de usuarios. Permite conocer su distribución estimada de acuerdo al sitio en donde los usuarios registran. No explica la densidad de individuos en cada sitio, sino dónde se ha registrado su presencia”, aclaró.

Estrategia de investigación: recopilan datos en iNaturalist para mapear el calafate. (Foto: Secretaría de Ciencia de Chubut)

El mapa crece

La distribución de una especie no es solo una cuestión de geografía. Saber dónde aparece una planta permite conocer mejor los ambientes donde vive y puede ayudar a definir nuevos lugares para investigar.

Ese es uno de los objetivos científicos que destacó Bertotti: “Conocer el rango de distribución de una especie nos permite no sólo saber más de su hábitat y sus requerimientos edafoclimáticos, sino también detectar potenciales sitios de recolección y comercialización para las comunidades locales. Recordemos que la especie está siendo estudiada por las características funcionales y nutracéuticas de sus frutos”.

Hallazgos

Estudios científicos analizaron sus compuestos fenólicos, sustancias naturales de las plantas, y sus antocianinas, pigmentos que aportan colores rojos, violetas o azulados a muchos frutos.

Otras investigaciones estudiaron su reproducción, su cultivo y la diversidad genética de poblaciones de la especie en la Patagonia chilena. Estos trabajos muestran interés por el calafate desde distintas perspectivas.

Por ahora, el proyecto propone algo sencillo y valioso: reunir información que estaba dispersa. Cada registro aporta una pieza para construir una imagen más completa de dónde aparece este arbusto patagónico.

El calafate sirve de refugio para la fauna y provee alimento vital a aves e insectos. (Foto: Secretaría de Ciencia de Chubut)

Descubren cómo influye la luz del sol en la producción de frutos en Río Negro

El calafate es un arbusto nativo de la Patagonia famoso por sus frutos oscuros. Se destaca por sus propiedades nutricionales y su profundo arraigo en la cultura local.

Los investigadores Facundo Fioroni, Natalia Fernández, Margarita Fernández y Lucas Garibaldi, del Instituto de Investigaciones en Recursos Naturales, Agroecología y Desarrollo Rural (IRNAD), evaluaron cómo afecta la disponibilidad de luz solar al desarrollo del calafate en la provincia de Río Negro.

El trabajo se publicó formalmente en la revista Ecología Austral de la Asociación Argentina de Ecología. Buscaron determinar si la sombra reduce la cantidad y calidad de sus valiosos frutos. Para llevar a cabo el estudio, investigaron arbustos en un matorral mixto nativo. Midieron la luz recibida en el dosel junto a la producción frutícola de las plantas.

Los resultados demostraron que una mayor radiación solar incrementa significativamente la producción de frutos.El nivel promedio de apertura del dosel en la zona analizada fue del 22,2 %. Los científicos concluyeron que la disponibilidad de luz es un factor limitante clave para el arbusto. Por eso, se recomienda realizar un manejo del entorno arbóreo para optimizar su cosecha sostenible.