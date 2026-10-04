Necrológicas de hoy, domingo 4 de octubre de 2026
Las necrológicas del día de hoy, domingo 4 de octubre, en Neuquén y Río Negro. Que descansen en paz.
GANDARA, RICARDO
Falleció en General Roca a los 79 años. Su esposa: Rosa Lidia Monroy. Sus hijos: Romina y Ricardo. Sus hijos políticos, nietos y demás familiares comunican su deceso y que sus restos velados en sala «D» de Villegas 1045 recibieron sepultura ayer a las 15 en el Cementerio Parque Las Fuentes.SERVICIO: EMPRESA DINIELLO
FAVA, AMNERIS HEBEL
Su esposo, Alberto Achille; sus hijas, Paula, Laura, Lorena y Elena; y sus nietos, Valentina, Bruno y Giada la despiden con inmenso amor y ruegan una oración en su memoria.
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