Necrológicas de hoy, domingo 4 de octubre de 2026

GANDARA, RICARDO

Falleció en General Roca a los 79 años. Su esposa: Rosa Lidia Monroy. Sus hijos: Romina y Ricardo. Sus hijos políticos, nietos y demás familiares comunican su deceso y que sus restos velados en sala «D» de Villegas 1045 recibieron sepultura ayer a las 15 en el Cementerio Parque Las Fuentes.SERVICIO: EMPRESA DINIELLO