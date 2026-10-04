Weretilneck, entre certezas que asoman y nuevos movimientos

El gobernador estuvo en Paris con el presidente Milei y otros gobernadores. Foto Gentileza.

Weretilneck volvió a Río Negro después de su viaje por Francia, revitalizado por los planes y las inversiones anunciadas.

Además, posiblemente, el intercambio con la cúpula libertaria y los gobernadores le permitió revisar algunas certezas políticas. Entre ellas, tal vez, que las PASO finalmente se suspendan y que la nacionalización electoral se postergue.

Las PASO, de todos modos, no parecen hoy una variante central. La estrategia del mandatario está asentada en el desenlace de la elección de la Convención de Bariloche, el 1° de noviembre. Si su alianza con el intendente Walter Cortés resulta, como se estima, claramente triunfadora, Weretilneck pasará activamente a la fase provincial. Lo hará aprovechando el impulso propio y la pesadumbre ajena.

Así se confirmaría el esquema que ubica las elecciones entre marzo y abril, previéndose un llamado exclusivo para las autoridades provinciales, con la reedición de las colectoras para la Legislatura. No se incluiría a los circuitos. JSRN proyecta la lista verde y otra con sus aliados actuales -UCR y ARI- y con quienes pueda incorporar.

Las colectoras también serían instrumentos que recibiría bien el frente peronista, según los trazos iniciales de la candidata María Emilia Soria y su hermano Carlos, el estratega.

La autonomía sorista genera malestar en la dirigencia de Martín Doñate, que pretende participación. Mientras tanto, la referencia del sector se traslada, poco a poco, hacia la senadora Ana Marks. Otros ya se desmarcan y construyen acuerdos con la roquense. El presidente del PJ, Sergio Hernández, ya lo hizo. Por eso, Soria eligió Lamarque para el acto del 17 de octubre.

Días atrás, los Soria se ocuparon especialmente de Viedma. Estiraron su estadía para reunirse con el vicegobernador Pedro Pesatti. La fotografía fue el hecho político en sí mismo. La charla no tuvo demasiada proyección y no entusiasmó a ninguno. Pero seguirán hablando.

La táctica inmediata de Pesatti fue viajar a Buenos Aires y reunirse con el corazón kirchnerista. El lunes lo recibió Cristina Fernández en San José 1111. Al otro día se encontró con su hijo, el diputado Máximo Kirchner. La ronda continuó con Miguel Pichetto y, obviamente, también incluyó a Sergio Massa. Fueron horas de charlas y evaluaciones. Pesatti reafirmó allí su lugar peronista.

“Estoy en la cancha para jugar”, repitió. Tampoco con ellos avanzó sobre las características de las jugadas en estudio. La definición quedó para más adelante, entre octubre y noviembre.

El vice observa el armado nacional. Piensa en una eventual candidatura presidencial de Massa y evalúa la suya para la Gobernación por el Frente Renovador. Otra integración aparece compleja. Pesatti no se ve en un posicionamiento por debajo de su trayectoria. Sabe que deberá resolver sobre su reinvención, en cualquier caso.

El ecosistema libertario también tiene su movimiento. Aníbal Tortoriello volvió a la faena. Lo hizo con una gira por Bariloche y sus pasos confirmaron su corrimiento de la instancia local por los convencionales, pese a que su partido, Creo, integra la propuesta local de LLA. Ocurre que esa alianza surgió del trajín del senador Enzo Fullone, quien aspira a un buen resultado que fortalezca su candidatura por La Libertad Avanza, en detrimento del cipoleño.

Por eso, Tortoriello no está y desde un comienzo consideró que ese proceso no aportaba a su proyección. Solo se reunió con el primer candidato, Martín Govetto. Más interés puso en su encuentro el viernes, en un bar céntrico, con Gustavo Gennuso, el exjefe comunal de Juntos que se transformó en un férreo opositor a Weretilneck. Tildaron el cuadro político, y los movimientos conjuntos por confirmar.

Las mayores resoluciones ocurrirán entre noviembre y diciembre. La política se mueve mucho de teorías y conjeturas. Ahora empieza la hora de los hechos.