Jubilaciones docentes: la Provincia y Anses acordaron obligaciones, y los trámites atrasados se reactivan

El viernes, las delegaciones del Anses admitían que los expedientes docentes se habían activados. Foto: Marcelo Ochoa.

Las delegaciones de la Anses en Río Negro reactivaron finalmente trámites jubilatorios de docentes, que se acumularon desde fines del año pasado.

Los diálogos de autoridades provinciales y del organismo nacional habrían permitido precisar ciertas obligaciones del Estado provincial que Anses entendía incumplidas y, en consecuencia, suspendió las resoluciones jubilatorias.

La confirmación de lo acordado no es posible por la falta de información oficial de la Provincia y de las delegaciones.

Simultáneamente, la conducción de la Unter informó de la presentación de un amparo en la Corte Suprema de Justicia, aludiendo a deudas de la Provincia y el efectivo cumplimiento de que “no se abonen sumas salariales no remunerativas”.

Mientras tanto, entre jueves y viernes, las oficinas de Anses en Río Negro recibieron instrucciones y los expedientes comenzaron a moverse.

El Diario RIO NEGRO accedió a un dictamen interno del organismo, del 29 de septiembre, firmado por la directora General de Asuntos Jurídicos, María Virginia La Bruna, que expone la problemática detectada.

En las delegaciones se transmite que Anses planteará, en el inicio de la tramitación, a los docentes que requieran en Educación que cumplan con la “rectificación de las declaraciones juradas”, es decir, que se transformen en remunerativas aquellas que figuran como no remunerativas de sus haberes y, en consecuencia, abonen las diferencias.

En el ministerio se explica que esas rectificatorias pertenecen a la parte del trabajador y se cumplen con convenios de pago, en cuotas, mientras se asegura que las obligaciones de la Provincia ya se cancelaron.

Además, las instrucciones para las delegaciones indicarían que esas correcciones deberían darse en un plazo no mayor de 120 días porque, cumplido ese período, Anses estaría habilitada para la liquidación y la resolución previsional, sin contemplar las cuestionadas sumas no remunerativas.

El dictamen jurídico, que se generó por pedido de la Dirección de Control Prestacional, admite la existencia en la sede central de “más de 280 expedientes pendientes de resolución”.

El informe reafirmó que la Provincia debe cumplir con las correcciones y los pagos de los aportes para “solucionar la situación previsional de esos docentes”, pero advierte de “incumplimientos del convenio del 2021”.

En ese compromiso con Anses, la Provincia garantizaba “no abonar o reconocer conceptos no remunerativos en la composición salarial”. El dictamen analiza dos casos diferentes y concluye los incumplimientos de Río Negro.

En otra parte, el organismo transmite que la Provincia viene realizando el proceso de rectificación por los haberes no remunerativos por los períodos anteriores a los 36 meses previos al cese del docente.

Agrega que la “transformación de un rubro no remunerativo en remunerativo, con el consecuente proceso de regularización, torna a este último hábil para su consideración a los efectos del cálculo del haber docente”.

Al final, indica que el área técnica de Anses deberá verificar frente a cada expediente, los períodos involucrados y la efectiva rectificación de las declaraciones juradas para continuar con los trámites previsionales.

En julio, la demora se hizo visible cuando el legislador Luciano Delgado Sempé (Vamos con Todos) advirtió de la problemática y, después, insistió con un pedido de informes para conocer oficialmente cuáles son las razones del nuevo inconveniente previsional. El primer dato requerido es “cuántos docentes tienen actualmente sus jubilaciones demoradas, suspendidas, retenidas, observadas o pendientes de resolución” por diferencias, inconsistencias o falta de regularización de aportes y contribuciones efectuados por la Provincia.